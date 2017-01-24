В Казани к нынешней зиме подготовлено 78 пластиковых хоккейных коробок. За последние 10 лет их количество в столице Татарстана выросло в 16 раз! Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали на некоторых из них, чтобы посмотреть, в порядке ли они содержатся и катаются ли на них ребята.

Еще в конце ноября прошлого года начальник комитета по физкультуре и спорту Светлана Вострикова рапортовала на аппаратном совещании в мэрии, что все хоккейные коробки, кроме подросткового клуба «Энергетик» на улице Гудованцева (там шел ремонт), готовы к работе. Ограждение, где необходимо, отремонтировано, освещение есть, все катки залиты льдом. С тех пор прошло полтора месяца.

В первой же школе, которая значилась в списке нашего маршрута, подтвердились слова чиновницы. Поле хоккейной коробки в гимназии №96, несмотря на чуть ли не ежедневные снегопады, вычищено от снега, лед ровный. Правда, не заметили мы скамеек для переобувания. Как и не увидели детей, катающихся на коньках.

- Рано еще - уроки не закончились, - говорит пришедший встречать внука житель улицы Достоевского Ильхам Сабиров. - Обычно после двух часов дня начинают собираться дети, но не так уж их и много. Катаются, между собой в хоккей играют.

Мы с Амиром, бывает, тоже выбираемся на лед, но только в выходные дни.

В школе №150 по улице Дубравной все гораздо серьезнее. Здесь сама коробка, лед, все оснащение приближены к взрослым спортивным стандартам. Есть необходимая для игры в хоккей разметка на ледовом покрытии. Имеется теплая раздевалка.

А все потому, что здесь тренируется школьная хоккейная команда под руководством тренера Николая Шарнина. В день нашего приезда ребята как раз должны были встретиться со своими соперниками по районному турниру на приз «Золотой шайбы».

- Что касается коробки и льда, то здесь нет никаких претензий, - говорит Николай Васильевич. - Тем более каждый день сам с металлическим щитком вычищаю каток. А вот если говорить о форме и спортивном инвентаре, то хотелось бы лучшего обеспечения. Увы, обычной школе тяжеловато тянуть на себе хоккейную команду.

Не понравилось нам состояние льда на хоккейной коробке, которая находится за гимназией №13. И хотя лед наполовину был очищен от снега, все же вид у спортивного сооружения какой-то заброшенный.

На льду хоккейной коробки гимназии №94 было немноголюдно. Семилетка Агата Федоровичева призналась, что сегодня она смогла кататься днем только потому, что мама в отпуске и разрешила не ходить в садик. Живет девочка прямо по соседству с гимназией, каток виден из окна. Они совсем недавно переехали в этот район.

- Нам повезло, что наш дом рядом с гимназией, куда дочь пойдет учиться в этом году, - говорит мама девочки Алина. - А еще повезло, что есть каток с хорошим льдом. Раньше приходилось выезжать в Дербышки. Сейчас нам надо только спуститься с пятого этажа - и вот он, лед. Катайся на здоровье! Тем более за ним постоянно приглядывают, убирают снег. Если необходимо, каток заливают льдом.

Похвалы достойно и руководство школы №70, на территории которой установлена пластиковая хоккейная коробка. Вот уже 10 лет она служит главным местом зимнего отдыха ребят этого микрорайона. Здесь тренируется школьная хоккейная команда. А между ее занятиями местная детвора, да и взрослые тоже катаются на коньках в свое удовольствие.

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