Смертельный разворот в Чистопольском районе

Вчера в 15.45 на 137 километре автодороги Казань - Оренбург водитель автомобиля «Рено», 1941 года рождения, по предварительным данным, в нарушение п. 8.1 ПДД при развороте с правой обочины вне перекрестка не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу попутному автомобилю «Тойота» и совершил с ним столкновение.

Водитель автомобиля «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирка автомобиля «Рено», 1941 года рождения, была доставлена в больницу, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

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