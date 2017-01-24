Генерал Михаил Красавин похоронен на Арском кладбище Казани. Именно туда и отправились учащиеся МБОУ «Школа№62» Авиастроительного и МБОУ «Школа №91» Ново-Савиновского районов вместе с учителями. Ребята очистили от больших сугробов надгробие, возложили к нему алые гвоздики. А также вспомнили славные, но непростые страницы биографии генерал-майора: репрессии и сталинские лагеря. После окончания Великой Отечественной войны он жил в Казани, занимал должность начальника Казанского гарнизона.
Руководитель НОУ ВИА МБОУ «Школа№62» Нина Хакимова; Фото из архива Нины Хакимовой
Loading...