Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Накануне ученики казанских школ навестили могилу генерала, руководителя сложнейшей операции по освобождению узников концлагеря Освенцим (Аушвиц) Михаила Фёдоровича Красавина.

Генерал Михаил Красавин похоронен на Арском кладбище Казани. Именно туда и отправились учащиеся МБОУ «Школа№62» Авиастроительного и МБОУ «Школа №91» Ново-Савиновского районов вместе с учителями. Ребята очистили от больших сугробов надгробие, возложили к нему алые гвоздики. А также вспомнили славные, но непростые страницы биографии генерал-майора: репрессии и сталинские лагеря. После окончания Великой Отечественной войны он жил в Казани, занимал должность начальника Казанского гарнизона.