На сборе в Испании казанский «Рубин» в первом контрольном матче в зимнее межсезонье встречался с болгарским ЦСКА - многократным чемпионом Болгарии.

И если казанцы играли только первый матч в году, то болгары уже успели обыграть московский «Локомотив» (2:1). Казанцы вышли на поле в боевом составе: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Устинов, М’Вила, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Рочина, Жонатас.

Казанцы владели территориальным преимуществом, мог отличиться на первых же минутах Рочина, но не попал в створ ворот с убойной дистанции. А вот ЦСКА в двух контратаках забил два мяча - на 24-й и 32-й минутах - 0:2. К счастью, сначала Жонатас точно пробил в пределах штрафной, а затем Оздоев головой забил после подачи углового. Ассистентами выступали Лестьенн и Бауэр. 2:2 к перерыву.

Во втором тайме Грасия полностью поменял состав. В заявке на матч не было лишь Канунникова и Кузьмина. На 71-й минуте Ильзат Ахметов, обыграв двух защитников в штрафной, пробил вратаря болгар - 3:2. А за минуту до конца встречи Цакташ забил еще один гол - 4:2 - «Рубин» одержал волевую победу.