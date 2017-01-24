Мужчина активно сообщает о незаконной продаже алкоголя.

Житель Казани заработал 56 тысяч рублей за сообщения о незаконной продаже алкоголя. Он отправил более 30 сообщений в государственную информационную систему «Народный контроль», сообщили сегодня в ходе итоговой коллегии Госалкогольинспекции РТ.

Отметим, что пока это рекорд. На второй позиции находится житель автограда. Он получил 28 тыс. рублей за 23 обращения о незаконной продаже алкоголя. На третьей строчке - жительница Нижнекамска. Она получила 19 тыс. рублей за 9 сообщений о незаконной продаже алкоголя. Всего за 2016 год поступило 625 сообщений. Отметим рост активности. Так, в 2015 году было отправлено всего 108 обращений о незаконной продаже алкоголя.