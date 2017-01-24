Объем изъятого алкоголя составил 600 литров, стоимость продукции была оценена в 185 тысяч рублей.

В Казани сотрудники полиции задержали местного жителя. Он подозревается в реализации фальсифицированной спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Было обнаружено 1200 бутылок, объем каждой составил 0,5 литра. Было установлено, что подозреваемый занимался сбытом фальсифицированной немаркированной алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Мужчина находится под подпиской о невыезде.