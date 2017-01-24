В Казани состоится суд на руководителями КПК «Благо» по делу о хищении 340 млн рублей.

Московский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело председателя правления и учредителя КПК «Благо» 45-летнего Юрия Белозерцева и 39-летнего Андрея Затинщикова, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Было установлено, что в период с 2013 по 2014 год двое мужчин организовали кредитно-потребительский кооператив «Благо». Организация принимала личные сбережения граждан. В свою очередь, вкладчикам обещали вознаграждение в размере 177 процентов годовых. КПК свои обязательства не выполнил. Таким образом, было обмануто 1200 человек. Ущерб составил 340 млн рублей. Белозерцев и Затинщиков свою вину не признали. Они заключены по стражу.