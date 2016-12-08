Дело было в самом начале весны 1945 года, когда советские войска успешно освобождали города Европы.

После очередной атаки наших весь экипаж подбитого немецкого танка сдался в плен. Моему мужу танкисту-связисту Рефгату Садыкову, участвовавшему в том бою, пришлось сопровождать пленных в штаб на допрос. Среди них - бывалых вояк - был совсем юный немец в очках, в одном кителе, дрожавший от холода. Мужу стало его жалко. Он снял с себя шинель и накинул на плечи замерзшему пленному, оставшись в одной душегрейке. В знак благодарности тот подарил своему спасителю наручные часы. Это были часы швейцарской фирмы Omega: круглые (диаметром примерно 3 см), плоские, металлические, с темно-серым циферблатом и поблескивавшими золотыми римскими цифрами.

Об этих часах муж рассказал своим детям уже через много лет после войны. Он долго носил их на руке. К сожалению, эта реликвия войны в нашей семье не сохранилась, куда часы делись, я не знаю.

Много горя и бед принесла нашему народу тогда фашистская Германия. Но, несмотря на все ужасы и бедствия той кровопролитной войны, наши бойцы, ненавидя фашизм, способны были проявить милосердие по отношению к таким же, как они, рядовым солдатам. Даже если были на поле боя врагами…