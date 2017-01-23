Инцидент произошел 23 января на ул. Гвардейская.

Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя маршрутного автобуса, по вине которого пострадала 73-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Автобус двигался со стороны улицы Патриса Лумумбы в сторону улицы Аделя Кутуя. Водитель автобуса резко нажал на тормоз, в результате чего 73-летняя пассажирка упала, получив ушиб грудной клетки. Госавтоинспекция Казани просит возможных очевидцев происшествия откликнуться по телефону: (843) 5-333-848.