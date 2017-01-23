В Казани проходит семинар для журналистов «Новости регионального ТВ», в ходе которого обсудили вопросы слияния телестудий районов республики с телеканалом.

В структуре канала «Татарстан - 24» в ближайшее время будут работать большинство телестудий республики. Первый филиал откроется уже 7 февраля в Зеленодольске. Последующая работа будет производиться по мере прохождения процедуры лицензирования. Об этом сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.

- Концепция телеканала «Татарстан – 24» - выпуск новостных программ каждый час. Ежечасно будет поступать информация из различных районов республики. «Татарстан – 24» – спасение региональных каналов. Если бы не он, то все телеканалы попали бы на 50 – 60 кнопки кабеля. От чего потеряли бы интерес некоторой части аудитории. Новый закон говорит о том, что в первой 20-ке не должно быть региональных врезок. В связи с этим республике было принято решение объединить каналы «КЗН» и «Татарстан-24» и вещать на 22 кнопке. На данный момент нам нужно выработать стандарты качества материалов, которые будут выходить на телеканале. За несколько месяцев работы канала «Татарстан – 24» 70-80 процентов новостей – это материалы из регионов, - добавил Кузьмин.