В его автомобиле обнаружено большое количество кокаина.

Атакующий защитник, Александр Милосердов был наделен безусловным талантом, но вот с дисциплиной у Саши всегда были проблемы. Главный тренер УНИКСа Станислав Еремин, игравший вместе с отцом Александра – легендарным Валерием Милосердовым, не раз отстранял Александра от игр из-за нарушения дисциплины вне площадки, но эти меры ни к чему не привели – Александр покинул клуб. Затем играл и в «Триумфе», и в московских «Динамо» и ЦСКА, затем и в Италии, Польше, Франции, но долго нигде не задерживался. А теперь придется – лет на семь минимум.