Овен

Не исключено, что на этой неделе у вас появится шанс сделать еще один шаг на пути к карьере. Возможны сложности в отношениях с любимым человеком, но эти переживания вскоре перестанут вас беспокоить, останутся лишь светлые воспоминания о нем.

Телец

Обстановка на работе оставляет желать лучшего, особенно это касается вопросов, связанных с вашими непосредственными обязанностями. В стремлении что-то исправить вы сделаете очень правильные шаги. Не исключено романтическое знакомство.

Близнецы

Вы наконец-то решитесь на рискованный шаг в своей профессиональной деятельности. Что же, возможно, сейчас вам и повезет. В финансовых вопросах будьте сдержаннее и осторожнее: вас хотят обмануть. В выходные удастся

хорошо отдохнуть.



Рак

На работе не исключена двусмысленная для вас ситуация, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и не выходите за определенные рамки. Прошлое вернется к вам не только приятными воспоминаниями, но и в образе

вполне конкретного человека.



Лев

Не исключены кардинальные изменения в вашей жизни, но вы вряд ли сможете привыкнуть к новому - городу, работе или окружению. Ностальгия заставит вас попытаться вернуть все назад. Так что эта неделя - время раздумий и определения

будущих целей.

Дева

Вполне возможно, что в вашей жизни наступит светлая полоса, только прислушивайтесь к голосу своей обострившейся интуиции. Поступившие деловые предложения дадут вам возможность улучшить свое материальное

положение.

Весы

К сожалению, ситуация на работе складывается не лучшим образом для вас. В спорных вопросах сдерживайте свои эмоции и чувства. Однако кардинально изменить неблагоприятное положение дел вам все-таки пока не удастся. Не соглашайтесь на сомнительную сделку - и от этого только выиграете.

Скорпион

Неделя обещает спокойное течение всех дел. Вас ждут приятные новости. Вопросы финансового благополучия будут полностью зависеть о того, какое решение вы примете: с выгодой в ближайшей перспективе или в отдаленном

будущем.



Стрелец

Реализация внезапно пришедшей оригинальной идеи приведет к улучшению вашего материального положения. Вас может подвести память - потеряв, вы будете долго что-то вспоминать. Удачное время для решения

вопросов личной жизни.

Козерог

Ситуация на работе потребует от вас взять на себя неожиданные дополнительные обязанности. С ними вы отлично и в срок справитесь, что будет тут же отмечено начальством. Но для достижения такого результата вам придется пожертвовать чем-то очень важным.



Водолей

На работе не исключены досадные недоразумения. Чтобы не оказаться в нелепом положении, ни в чем не рискуйте. Здоровье может подвести вас в самый неподходящий момент, поэтому особо не напрягайтесь и обязательно вовремя ложитесь спать.

Рыбы

Не следует безоговорочно верить всему, что вы услышите или узнаете на этой неделе. Спокойно плывите в общем потоке, не предпринимая никаких активных действий и не планируя дальше текущей недели. Вашим родным понадобится

экстренная помощь.