Телец
Обстановка на работе оставляет желать лучшего, особенно это касается вопросов, связанных с вашими непосредственными обязанностями. В стремлении что-то исправить вы сделаете очень правильные шаги. Не исключено романтическое знакомство.
Близнецы
Вы наконец-то решитесь на рискованный шаг в своей профессиональной деятельности. Что же, возможно, сейчас вам и повезет. В финансовых вопросах будьте сдержаннее и осторожнее: вас хотят обмануть. В выходные удастся
хорошо отдохнуть.
Рак
На работе не исключена двусмысленная для вас ситуация, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и не выходите за определенные рамки. Прошлое вернется к вам не только приятными воспоминаниями, но и в образе
вполне конкретного человека.
Лев
Не исключены кардинальные изменения в вашей жизни, но вы вряд ли сможете привыкнуть к новому - городу, работе или окружению. Ностальгия заставит вас попытаться вернуть все назад. Так что эта неделя - время раздумий и определения
будущих целей.
Дева
Вполне возможно, что в вашей жизни наступит светлая полоса, только прислушивайтесь к голосу своей обострившейся интуиции. Поступившие деловые предложения дадут вам возможность улучшить свое материальное
положение.
Весы
К сожалению, ситуация на работе складывается не лучшим образом для вас. В спорных вопросах сдерживайте свои эмоции и чувства. Однако кардинально изменить неблагоприятное положение дел вам все-таки пока не удастся. Не соглашайтесь на сомнительную сделку - и от этого только выиграете.
Скорпион
Неделя обещает спокойное течение всех дел. Вас ждут приятные новости. Вопросы финансового благополучия будут полностью зависеть о того, какое решение вы примете: с выгодой в ближайшей перспективе или в отдаленном
будущем.
Стрелец
Реализация внезапно пришедшей оригинальной идеи приведет к улучшению вашего материального положения. Вас может подвести память - потеряв, вы будете долго что-то вспоминать. Удачное время для решения
вопросов личной жизни.
Козерог
Ситуация на работе потребует от вас взять на себя неожиданные дополнительные обязанности. С ними вы отлично и в срок справитесь, что будет тут же отмечено начальством. Но для достижения такого результата вам придется пожертвовать чем-то очень важным.
Водолей
На работе не исключены досадные недоразумения. Чтобы не оказаться в нелепом положении, ни в чем не рискуйте. Здоровье может подвести вас в самый неподходящий момент, поэтому особо не напрягайтесь и обязательно вовремя ложитесь спать.
Рыбы
Не следует безоговорочно верить всему, что вы услышите или узнаете на этой неделе. Спокойно плывите в общем потоке, не предпринимая никаких активных действий и не планируя дальше текущей недели. Вашим родным понадобится
экстренная помощь.
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