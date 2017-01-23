В минувшее воскресенье, 22 января, в КРК «Пирамида» стали известны имена победительниц XIX Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан - 2017». Звание первой республиканской красавицы получила 22-летняя Зульфия Шарафеева из Богатых Сабов. Мисс Казань - 2017 стала Камиля Харисова.



В тот вечер за право быть победительницами на сцене боролись 30 красавиц, прошедших все предшествующие финалу отборочные этапы. Девушки состязались в конкурсных выступлениях «Визитка», «Купальник» и интеллектуальном блицконкурсе «Давайте поговорим…»

Оценивать участниц предстояло компетентному жюри, в числе которого были такие известные татарстанцам лица, как заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Лия Загидуллина, министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов, замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима, депутат Госсовета РТ Анастасия Исаева, другие чиновники, деятели культуры и представители бизнеса.

Как отметила на пресс-конференции после финала конкурса президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова, организаторы шоу постарались сделать его в этот раз более лаконичным, энергичным, зрелищным и ярким. И задумка удалась: участницы конкурса демонстрировали закрытые купальники и строгие вечерние платья не на сцене, как обычно, а прямо в зрительном зале. Действие происходило под аккомпанемент российской электропоп-группы, которая на протяжении всего вечера находилась на сцене.

Как призналась Зульфия Шарафеева, к победе в этом конкурсе она шла с 2011 года. В модельном бизнесе давно, участвовала в различных конкурсах красоты, в которых также были победы. Кстати, Зульфия закончила КФУ и по специальности системный программист-математик. Сейчас она размышляет об учебе в магистратуре, а пока работает референтом в строительной отрасли. На каверзный вопрос журналистов, как ей удается совмещать работу и модельный бизнес, Зульфия ответила, что было бы желание…

Упорство и трудолюбие помогли победить и другой обладательнице короны Камиле Харисовой. В этом году девушка участвовала в конкурсе «Мисс Татарстан» в четвертый раз. Журналистам она призналась: может быть, секрет ее победы в том, что в прошлые годы больше внимания она уделяла внешности и только в этом году к ней пришло понимание того, что на сцене нужно показать свою внутреннюю энергетику. Камиля пока еще студентка КФУ, учится в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций по специальности «связь с общественностью». Девушка призналась, что в будущем мечтает работать по профессии.





На церемонии награждения победительницам вручили сертификаты, презентовали подарки от меховых, ювелирных салонов и информационных партнеров. Отчасти сбылась и заветная мечта Зульфии Шарафеевой объездить весь мир. В качестве презента ей была вручена туристическая путевка в Австрию. Специальных номинаций от партнеров конкурса удостоились и другие участницы конкурса «Мисс Татарстан».

Но у победы есть и другая сторона: проснувшись знаменитыми на следующий день после финала конкурса, главные красавицы заметили повышенный интерес к их страничкам в социальных сетях... Испытание поважнее этого предстоит им уже в марте-апреле на общенациональном конкурсе «Мисс Россия - 2017», где Зульфия и Камиля будут представлять Татарстан.