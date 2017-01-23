Многие пользователи интернета читали про белочку, которая разъезжала в машине минского таксиста.



Похожая история произошла и в Казани, только не с таксистом и не с белкой. Водитель ассенизаторской машины Сергей (фамилию мужчина просил не называть) выезжает на трудовую вахту со своей пушистой питомицей - котенком по кличке Катя.

Сергей и Катюха познакомились полтора месяца назад. Причем инициатором этой встречи стала кошечка.

- Возвращался с вызова на Беломорской, а тут смотрю - бежит котенок, и прямо под колеса моей машины, - рассказывает Сергей. - Конечно же, сразу по тормозам. У меня та еще многотонная махина, сразу не остановишь. Хорошо, что не успел скорость набрать.

Животинка, подобранная водителем, оказалась маленькой кошечкой примерно двух месяцев от роду. Судя по окрасу, метиска, помесь сиамской породы и обычной, то есть дворовой.

- Бросить малышку, отказаться от нее у меня не получилось, - продолжает свой рассказ мужчина. - Взял к себе, да только сразу же возникла одна маленькая проблема. Катька, видимо, так намаялась на улице, что не хотела одна оставаться дома, дурью мяукала, когда я выходил за дверь. А смена у меня по 12 часов! Пришлось взять с собой. Поначалу переживал. Думал, сбежит из кабины, как только я открою дверь, но она даже не пыталась. Пока на улице работаю, Катька крутится по кабине, наблюдает за мной в окно. Как только сажусь за руль, тут же ложится рядышком на сиденье и спит спокойненько. Ест она обычный кошачий корм или то, что я беру с собой на работу.

На данный момент Сергея беспокоит только одно: скоро наступит март, Катя заневестится и вполне может убежать по зову кошачьей природы. А так как Сергей чаще всего разъезжает по частному сектору, подобное очень даже может случиться. Поди найди ее потом!

- Надо обхитрить природу, - смеется мужчина. - Раньше этого зова свозить Катюху к ветеринару.