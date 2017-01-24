Варикозная болезнь - одна из наиболее распространенных сосудистых патологий. По статистике, ей страдает 20% мужчин и 40% женщин. Присуща она только человеку.

Человечество расплачивается ей за прямохождение. При вертикальном положении тела стенки вен нижних конечностей испытывают значительное давление изнутри, что порой приводит к варикозной болезни. Подробнее об этом недуге рассказывает сосудистый хирург ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Анвар Хузиахмедов.

- Анвар Наилевич, почему возникает варикоз?

- К наиболее распространенным причинам развития варикозной болезни нижних конечностей относят: наследственную предрасположенность, половую принадлежность (женщины болеют в 1,5 - 2 раза чаще, этому способствуют гормональные нарушения, беременность), избыточную массу тела (увеличение веса на 20% приводит к пятикратному увеличению риска развития варикозной болезни нижних конечностей), длительные статические нагрузки и малую двигательную активность.

- Каков механизм развития этой болезни?

- Возврат крови из нижних конечностей осуществляется по венам. Обеспечивается он не только сердцем, но и сокращением мышц стопы, голени и венозными клапанами, препятствующими обратному току венозной крови. Функциональная и анатомическая несостоятельность венозных клапанов приводит к возникновению вертикального и горизонтального патологического сброса крови как в системе подкожных, так и глубоких вен нижних конечностей. Это проявляется усталостью и чувством тяжести в нижних конечностях, отеками и судорогами.

- Выявить это заболевание сложно?

- Диагностика данного заболевания не вызывает больших трудностей у врача. Достаточно записаться на прием к флебологу или ангиохирургу и пройти УЗДГ вен нижних конечностей. По результатам исследования можно будет расписать программу лечения в зависимости от степени поражения.

- Как можно помочь больному?

- Лечение варикозной болезни бывает как консервативным, так и оперативным. В обоих случаях мы стремимся восстановить или улучшить отток крови из нижних конечностей, улучшить качество жизни пациента, предотвратить возникновение грозных осложнений венозной недостаточности в виде трофических язв или образования тромбов.

Комплексное консервативное лечение варикозной болезни нижних конечностей обязательно включает компрессионную терапию различными видами бандажей (эластичные бинты или медицинский трикотаж 1 - 4-го компрессионного класса - в зависимости от стадии заболевания), а также медикаментозное лечение. Но стоит отметить, что консервативное лечение зачастую направлено только на профилактику и улучшение качества жизни. Оно не устраняет причину, а значит, не избавляет от данного заболевания.

- Значит, нужна операция? Обычно больных пугает необходимость хирургического вмешательства.

- Часто пациентов больше пугает само наличие варикозно трансформированных вен и сосудистых звездочек, то есть волнует прежде всего косметический недостаток. В медицинской практике внедряются все более прогрессивные методы хирургического малоинвазивного лечения: склеротерапия, мини-флебэктомия, эндовенозная лазерная коагуляция. Последняя стала известна в нашей стране относительно недавно. Преимуществ у данной процедуры немало. Она проводится под местной анестезией, без боли, разрезов и шрамов. При этом нет необходимости в госпитализации и реабилитации. Процедура обеспечивает идеальное соотношение эстетического и лечебного эффекта. В день проведения лазерной коагуляции вен нижних конечностей пациент может вернуться к привычному ритму жизни.