Часто ли вы варите кашу? И если да, то какую? Судя по нашему опросу, 50% респондентов очень редко употребляют в пищу крупы. Остальные больше всего предпочитают геркулес - быстро и вкусно, а главное, полезно. Мы же хотим сломать этот стереотип и доказать, что остальные крупы тоже очень полезны, а каши из них получаются очень вкусными, порой даже изысканными.

Каша жемчужная с финиками

Ингредиенты: перловка - 0,5 стакана, вода - 3 стакана, финики - 15 штук, соль, сахарный песок - 2 ч. ложки, масло сливочное (или растительное - для постящихся) - 50 г.

Крупу хорошо промыть, залить водой и поставить вариться. Как только вода закипит, добавить соль по вкусу, огонь под кастрюлькой убавить и варить перловку примерно 40 минут. Финики промыть, вынуть косточки. Нарезать плоды поперек на небольшие кусочки. Затем переложить финики в кастрюлю с кашей, добавить масло и варить до полной готовности еще примерно 15 минут.

Каша кукурузная с овощами и куриной грудкой

Ингредиенты: крупа кукурузная - 1 стакан, куриная грудка - 1 шт., перец болгарский - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., морковь свежая - 1 шт., соль, приправы по вкусу, растительное масло - 30 г, теплая вода или куриный бульон - 1,5 стакана.

Куриную грудку (филе) нарезать на небольшие кусочки, овощи очистить и нарезать на тонкие ломтики. В глубокую сковороду или толстостенную кастрюлю влить масло, нагреть и обжарить на нем подготовленные продукты. Затем всыпать промытую кукурузную крупу и влить 1,5 стакана теплой воды или куриного бульона. Как только вода закипит, кашу посолить, добавить приправы и варить на небольшом огне, время от времени помешивая. Если жидкости будет недостаточно, можно добавить ее в процессе варки. Эта крупа варится примерно 20 - 25 минут.

Пшенная каша с черносливом и курагой

Ингредиенты: пшено - 0,5 стакана, вода - 1 стакан, молоко - 1 стакан, чернослив и курага без косточек - по 5 штук, масло сливочное - 50 г, соль и сахарный песок по вкусу.

Пшено важно хорошо промыть - 3 - 4 раза. Его надо протереть пальцами, чтобы ушла вся мучнистость и грязь. Вначале пшенку довести до кипения и тут же слить воду. Снова промыть и только затем налить 1 стакан воды и поставить варить кашу. Это необходимо, чтобы из крупы ушла горечь. Пока каша закипает, сухофрукты вымыть, нарезать на небольшие ломтики. Как только вода наполовину испарится, добавить молоко, кусочки чернослива и кураги, масло, соль, сахар и доварить кашу до готовности на небольшом огне. Она должна получиться вязкой. Пшенка варится 20 - 25 минут.

Полтавская каша с изюмом

Ингредиенты: крупа пшеничная (ее еще называют полтавской) - 0,5 стакана, вода - 1,5 стакана, изюм - 1 горсть, масло сливочное - 50 г, соль по вкусу.

Крупу промыть, залить водой, довести до кипения и варить 10 минут на тихом огне. Затем посолить, добавить изюм, масло и довести до готовности, время от времени помешивая. Пшеничная каша варится 20 - 25 минут.

Гречневая каша с яйцом и жареным луком

Ингредиенты: гречка - 1 стакан, вода - 1,5 стакана, яйцо куриное вареное - 3 шт., лук репчатый - 1 шт., масло сливочное - 50 г, соль по вкусу.

Гречку промыть, залить водой, довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут. За это время яйца очистить от скорлупы и мелко нарезать или натереть на крупной терке. Лук репчатый очистить, измельчить и поджарить на сливочном масле. Яйца и жареный лук смешать, добавить в кашу, перемешать и томить на тихом огне еще 10 минут. Подавать можно с дольками соленых огурцов.