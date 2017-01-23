Наш папа умер сразу после Нового года, то есть до получения единовременной денежной выплаты. Войдут ли эти 5 тысяч рублей в состав наследства?

Смирновы

В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани нам пояснили, что единовременная денежная выплата начисляется всем пенсионерам, которые являлись получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Соответственно, начисленная сумма единовременной денежной выплаты может быть включена в состав наследства и выплачена членам семьи либо наследникам умершего пенсионера.