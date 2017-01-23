Почему для начисления пенсии берут стаж только до 2001 года? Почему нельзя взять последние пять лет работы для начисления пенсии с 2010 по 2015 год?

Рамиль

Как разъяснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, в соответствии с действующим пенсионным законодательством при расчете страховой пенсии в полном объеме учитываются ваш общий трудовой стаж и заработная плата за период до 1 января 2002 года, а также суммы страховых взносов, начисленных работодателем в Пенсионный фонд за период работы после указанной даты.

Продолжительность приобретенного стажа после 1 января 2002 года и величина среднемесячного заработка напрямую не влияют на размер страховой пенсии. Влияет сумма имеющихся на индивидуальном лицевом счете в ПФР страховых взносов.