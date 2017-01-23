Мне 53 года. У меня третья группа инвалидности, получаю пенсию. В этом году группу снимают. Буду ли я дальше получать пенсию по инвалидности?

Валерий Петрович

Уважаемый Валерий Петрович, как пояснили специалисты управления ПФР в Приволжском районе г. Казани, пенсия по инвалидности может назначаться на срок, на который медико-социальной экспертизой (МСЭК) присвоена та или иная группа инвалидности. Поэтому если медико-социальная экспертиза сняла вам группу инвалидности, то в соответствии с нормами действующего пенсионного законодательства прекращается и выплата пенсии по инвалидности. Это происходит с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок инвалидности. То есть, если инвалидность снимут в ноябре, с декабря прекратится выплата пенсии по инвалидности.