Я проживаю в доме-интернате для престарелых. Каким способом я могу получать пенсию?

Г.К.



Специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, что доставка пенсии пенсионеру, проживающему в стационарной организации социального обслуживания, производится через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, с кото¬рыми территориальным органом ПФР заключены договоры.

Если в соответствии с российским законодательством установлена плата за предоставляемые пенсионеру социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, то пенсия по заявлению пенсионера полностью или в определен¬ной им части перечисляется на счет организации, где прожи¬вает пенсионер, в счет установленной платы. Представлять вместе с заявлением дополнительные документы не надо.

Если пенсионер является недееспособным, то представитель организации или учреждения, куда помещен недееспособный пенсионер, как законный представитель имеет право обратиться в территориальный орган ПФР с соответствующим заявлением. В таком случае доставка пенсии может осуществляться путем ее перечисления на счет этой организации или учреждения либо на счет самого пенсионера через кредитную организацию.