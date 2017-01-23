Из суммы единовременной выплаты удержания не производятся

На основании исполнительных документов у меня производятся некоторые удержания из страховой пенсии. А из единовременной денежной выплаты могут быть произведены удержания?

В.Матвеев

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, удержания на основании исполнительных документов, в том числе решений территориальных органов ПФР, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты не производятся.

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