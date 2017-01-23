Я являюсь пенсионеркой. По сложившимся обстоятельствам собираюсь переехать из Казани в Краснодар. Прошу разъяснить, каким образом мне будет выплачиваться пенсия при смене места жительства.

Александра Васильевна

Уважаемая Александра Васильевна, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, выплатное дело, сформированное на каждого пенсионера, хранится в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения пенсии. При смене пенсионером места жительства в пределах Российской Федерации выплата пенсии, включая организацию ее доставки, осуществляется на основании его выплатного дела по новому месту жительства, подтвержденному заявлением пенсионера и документами, предусмотренными законодательством РФ.

Выплатное дело направляется в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по новому месту жительства пенсионера по почте в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в электронном виде не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса пенсионного дела из территориального органа ПФР по новому месту жительства. При поступлении выплатного дела по новому месту жительства пенсионера производится постановка выплатного дела на учет, и выплата пенсии продлевается с учетом срока, по который выплачена пенсия по прежнему месту жительства.

На основании вышеизложенного по приезде в г. Краснодар вам необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда г. Краснодара с заявлением о запросе выплатного пенсионного дела и выборе способа доставки пенсии для дальнейшего ее получения.