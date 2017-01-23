Хотелось бы узнать, что такое СНИЛС и для чего он нужен.

Галия



Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани объяснили, для чего нужен СНИЛС.

1. Для формирования пенсии.

Каждый человек устраивается на работу, его СНИЛС нужен работодателю, чтобы ежемесячно делать отчисления в фонд будущей пенсии своего сотрудника. Именно так формируются его пенсионные права - основа будущей пенсии. Информация об этих отчислениях отражается на индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном фонде России. Здесь же отражаются данные о стаже и зарплате. Вся эта информация потребуется в будущем для определения размера его пенсии.

2. Для получения государственных услуг и льгот.

СНИЛС применяется для формирования регистров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы. Например, такие, как получение бесплатных лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок, в том числе детям.

3. Для получения государственных услуг в электронном виде.

Сегодня широко распространено оказание государственных услуг через интернет. Так, используя сервисы портала госуслуг www.gosuslugi.ru, можно получить, обменять заграничный или российский паспорт, узнать состояние своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России и многое другое. Регистрация гражданина на портале возможна только при указании СНИЛС. Также он необходим для получения ряда муниципальных услуг.

4. Для сокращения количества документов при получении государственных услуг.

СНИЛС служит идентификатором гражданина в системе межведомственного взаимодействия. Через эту систему государственные ведомства самостоятельно запрашивают необходимые документы для оказания различных услуг. Таким образом, граждане тратят меньше времени на получение справок и документов, которые необходимо представить в различные ведомства.