С 1 по 3 февраля в Казани пройдет чемпионат рабочих профессий Татарстана по стандартам WorldSkills. Он включит в себя 79 компетенций. В рамках состязания определится примерный состав сборной республики, которая будет соревноваться на национальном чемпионате.



В прошлом году Татарстану удалось занять третье место в национальном чемпионате по общему количеству очков с результатом 80 баллов. Первое место тогда заняла команда Москвы со 127 баллами, второе - Московская область с 90 баллами, сообщает ИА «Татар-информ».

На уровне мирового чемпионата WorldSkills существует 50 базовых компетенций, по которым ведутся соревнования независимо от места проведения.

«Татарстан готовит участников по 47 компетенциям. Выигрышных вариантов на самом деле у нас много. В республике уже есть победы в некоторых компетенциях на мировом и европейском уровне, например, в направлении «Холодильное оборудование» и «Робототехника», - отметил замдиректора Центра развития профессиональных компетенций - регионального координационного центра продвижения WorldSkills в Татарстане Тимур Бахтияров.

Республиканский чемпионат рабочих профессий сформирует основной костяк сборной Татарстана WorldSkills, которая представит регион на национальном этапе в Краснодаре в мае этого года, а затем, возможно, и на мировом первенстве. Среди компетенций есть дорожники и спасатели, медики и ювелиры, кондитеры и проектировщики - все те, кто действительно качественной работой поднимает престиж рабочих профессий в наши дни. В Татарстане подготовительные работы по каждому направлению вышли на финишную прямую, опытные мастера целенаправленно готовят себе замену. В 2019 году именно Казань примет мировой чемпионат WorldSkills.