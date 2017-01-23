На минувшей неделе, 23 января, в Заинском районе Татарстана закончились Всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам, по результатам которых была сформирована делегация Российской Федерации по этому виду спорта. Она и представит нашу страну на XXVIII Всемирной зимней универсиаде, стартующей 29 января в Алма-Ате, Казахстан.

В российскую делегацию вошли 16 спортсменов, общая же ее численность составила 28 человек. Примечательно, что в числе тех, кто едет на Универсиаду, четверо представителей Татарстана: Артем Николаев, Анна Нечаевская, Лали Кварацхелия и Роман Тарасов. Отдельную гордость вызывает тот факт, что главным тренером российской сборной по лыжным гонкам назначен также наш земляк - Эдуард Галеев, вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ, член президиума Федерации лыжных гонок РФ.

- По вопросу включения в сборную каждого отдельного спортсмена принималось взвешенное решение, - прокомментировал Эдуард Галеев. - У нас была возможность отправить на Универсиаду еще двух спортсменов, но как главный тренер я принял решение этого не делать. Они не претендовали бы на призовые места, потому мы посчитали рациональнее задействовать их на поволжских соревнованиях, где они смогут постоять за честь Татарстана.

Комплекс «Ялта-Зай»

Вместе с представителями Федерации лыжных гонок и биатлона РТ мы побывали в кузнице кадров - на спортивной базе международного уровня «Ялта-Зай», где тренируется сборная РТ по лыжным гонкам, а также проводятся соревнования по этому виду спорта различного уровня.

Помимо собственно лыжных трасс, оборудованных в соответствии с международными требованиями, на территории комплекса расположились уютные спальные корпуса с двухместными номерами, медпункт, столовая, медицинские кабинеты, сауна - все необходимое спортсменам в их каждодневном труде. Для их удобства здание спального корпуса связано с выходом на лыжную трассу подземным переходом. Там же расположены индивидуальные камеры, в которых лыжники могут высушить экипировку.

Отдельного упоминания заслуживает помещение, в котором лыжники и сервисмены занимаются подготовкой и обработкой лыж. Несмотря на то что оно соответствует необходимым требованиям, руководство Федерации лыжных гонок и биатлона РТ планирует строительство дополнительного корпуса, в котором будут установлены 36 вакс-кабин - современных индивидуальных помещений для обработки лыж.

Лыжный спорт в РТ

Успехи татарстанцев в лыжных гонках - результат многолетнего труда множества организаций и отдельных людей. О современном состоянии этого вида спорта в республике, а также о планах на будущее журналистам рассказали в ходе тематической пресс-конференции, которая прошла в ДЮСШ им. олимпийского чемпиона Ф.П.Симашева - уроженца Заинского района.

Ильшат Фардиев, президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ, вице-президент Федерации лыжных гонок РФ:

- Федерация гонок и биатлона РТ в последние годы значительно систематизировала свою работу, это касается как взаимодействия со спортсменами, так и строительства и реконструкции спортивных объектов. На сегодняшний день федерация ставит перед собой задачу массового развития лыжного спорта в районах республики. Касательно результатов, показываемых нашей сборной по лыжным гонкам, могу сказать, что мы уверенно идем к своим целям. На всех соревнованиях ожидаем от наших спортсменов призовых мест. Как говорится, чистый металл - это только золото.

Халил Шайхутдинов, первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ:

- В ушедшем году в Заинске и Заинском районе произошла настоящая перезагрузка спорта. Отдельной похвалы заслуживает качество спортивных мероприятий, проводимых в Заинске. Не секрет, что в районах, где главы лично заинтересованы положением дел в спорте, его развитие находится на высоком уровне. Заинский район - яркий тому пример.

В реконструкцию центра «Ялта-Зай» было вложено более 200 миллионов рублей во многом благодаря Ильшату Фардиеву. Еще 86 миллионов рублей было выделено на освещенную лыжероллерную трассу длиной 5 километров. Также Федерация лыжных гонок и биатлона Татарстана потратила 67 миллионов рублей на развитие лыжных гонок в республике, из которых 12 миллионов выделило Министерство по делам молодежи и спорту РТ, остальные средства - спонсорская помощь. Эти деньги были потрачены на обновление спортивной экипировки, гранты и материальную помощь для спортсменов и тренеров, организацию соревнований. В нынешнем году в рамках республиканской программы мы планируем построить 11 модульных лыжных баз в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и других городах и районах Татарстана, для чего выделяется 66 миллионов рублей. Это позволит обеспечить массовость лыжного спорта, кроме того, модульные лыжные базы послужат местом сдачи норм ГТО.

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок РФ:

- Радует то, что в этом маленьком в масштабах страны районе (Заинском. - Авт.) на глазах у всех вырос настоящий спортивный комплекс международного уровня. Безусловно, это произошло благодаря Президенту Татарстана. Приятно, что здесь не забывают о своей истории, своих чемпионах. Я надеюсь, что на таких примерах будет воспитано достойное поколение молодых спортсменов.

Разиф Каримов, глава Заинского района:

- 2016 год в Заинском районе был объявлен Годом спорта и здорового образа жизни. Была сформирована программа, которую мы достойно отработали. Спортсмены Заинского района в течение года завоевали около 300 медалей по различным видам спорта. Конечно, этот список возглавляют лыжные гонки. За последние годы было привлечено 9 тренеров на особых условиях. Мы уверены, что уже через год-полтора это принесет свои плоды. Благодаря президентской программе была полностью отреставрирована ДЮСШ им. олимпийского чемпиона Ф.П.Симашева. Вообще в течение последних лет в спортивную инфраструктуру Заинского района было вложено около одного миллиарда рублей.

Кстати, Заинский район может похвастаться двумя своими уроженцами - олимпийскими чемпионами. Один из них - Евгений Давыдов, хоккеист, ставший вместе со сборной СНГ чемпионом зимних Олимпийских игр 1992 года. В прошлом году в Заинске прошел хоккейный турнир, посвященный его имени. Другой олимпийский чемпион - Федор Симашев - завоевал свое олимпийское золото в 1972 году в лыжной эстафете 4х10 километров. В школе, где он учился, создан музей, посвященный его памяти. Также его именем названа ДЮСШ в Заинске.