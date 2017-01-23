В декабре-январе в социальных сетях начинают достаточно активно появляться призывы покормить птичек, оставшихся у нас зимовать. Одни просят кормить их хлебом, другие - делиться остатками салата, мясных нарезок и даже сладостями. Люди очень хотят помочь пернатым, но от незнания могут навредить. «КВ» решили выяснить, как правильно кормить птиц, особенно в холодное время года.



-Летом птицы мало внимания обращают на подкормку - она им практически ничего не дает: они питаются насекомыми. А вот при таких потерях энергии, которые пернатые испытывают в холодное время года, дополнительный источник корма обязательно нужен. В Казани остается зимовать около 30 видов птиц: от уток, воробьев, голубей, ворон до снегирей, свиристелей и дятлов. Им требуется наша помощь, - рассказывает заведующий кафедрой биоэкологии института фундаментальной медицины и биологии КФУ, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов.

- В этом году у нас осталось зимовать небывалое количество уток: птицы сидят возле Булака, на улице Серова, около озера Хорового, на Кабане… Они не могут не вызывать сострадания у прохожих. Как же себя чувствуют бедные уточки?

- Утка - типичная перелетная птица. Я помню, как всего 10 лет назад увидеть ее зимой в Казани было настоящим грандиозным событием. Сейчас в нашем городе зимуют сотни уток. К примеру, на улице Серова сконцентрировалось огромное количество этих птиц. Водители даже жалуются на них - утки сидят прямо на дороге, автомобилистам приходится их объезжать. Когда мы туда съездили, чтобы воочию все это увидеть, я был просто поражен изобилием уток. Но хочу отметить, что мы там не встретили измученных, изголодавшихся или ослабших птиц. Нет. Они все такие кругленькие, сытые, откормленные. И это несмотря на то, что уже середина зимы. Местные жители кормят уток, поэтому те не покидают насиженные места. Они дают им хлеб, остатки пирогов, крупы. Птицы все это с удовольствием съедают. Вообще кто-нибудь из вас видел в Казани голодную утку, которая лежит на улице в истощении? Нет. И это заслуга наших сердобольных горожан, которые помогают пернатым пережить неблагоприятный период. Особенно приятно, когда в этом участвуют дети. Я не хочу сказать, что наши утки живут в шоколаде. Зима - суровое время года. Но как только им станет холодно и плохо, они поднимутся на крыло и улетят.

- А чем же кормить водоплавающих птиц?

- Удивлю вас, но здесь нет никаких рецептов. То, что утки не едят, они есть не станут. На моих глазах на Серова бабушка высыпала уткам кусочки кремового торта и остатки губадии. И что вы думаете? Утки с удовольствием слопали весь рис, а вот торт хватали и тут же выплевывали. Они поняли, что это не характерная для них пища. Но сладкое лакомство не пропало. Сразу же налетела стая голубей, которые без разбора начали все склевывать. Затем на подмогу прилетели и галки с воронами. В отличие от уток и голубей они более осторожны - схватив кусочки торта, отлетели на веточки и там начали разбираться с едой.





- Переживет ли красавица синичка морозную ночь, зависит от того, насколько она сыта. Какую еду любят эти птички?

- Синицы обожают нежареные несоленые семечки, семена кабачков, арахис, натертое яйцо, творог, хлеб, причем не важно, черный он или белый. Птицы едят любое мучное изделие. Синицы - насекомоядные, они любят животную пищу. Поэтому их можно подкармливать салом или его кожурой и корочкой. Люди их выбрасывают, а птички с радостью расклевывают. Превосходный и высококалорийный корм для синичек - кусочки мяса. При разделке мясных продуктов всегда ведь остается ненужная мелочь, косточки. Вот это все нужно скрести и положить в открытое место, а не выбрасывать в мусорное ведро. Синицы сами найдут этот корм. Интересно, что в Центральном парке им. Горького, где везде развешаны кормушки, синицы садятся на руки. Здесь у них выработался четкий рефлекс, инстинкт: приходят люди, которые специально их кормят, эти люди желают им добра, поэтому их можно не бояться. Удивительно, что садятся на руки даже такие редкие и осторожные птицы, как поползни. В этом парке птицы чувствуют добро. В других местах они даже близко не подлетают.

- Если синички насекомоядные, то зерноядным воробьям зимой остается надеяться только на доброту людей…

- Если речь идет о зерноядных птицах, в частности воробьях, то они более трусливые, осторожные, отчего и больше страдают. Но менее прихотливые. Пшено, овес, просо, семечки - самый любимый корм воробьев. Вообще для них любое зерно - лакомство. Но вот рис и гречку они не едят. На протяжении осени некоторые из нас собирают вызревшие семена растений. Даже их можно положить воробьям. Все, что там будет съедобно, они с благодарностью примут. Вы не сможете заставить синицу или воробья употребить что-то несъедобное. Если перемазать хлеб кетчупом, птицы это не тронут, хотя у них нет обоняния и чувства вкуса. Я всегда говорил, если бы курица чувствовала запах старого супа и несвежей каши, она бы скорее от голода умерла, чем это съела.

- Нередко на улице можно увидеть, как дети кормят птиц шоколадными батончиками. Вредны ли они для пернатых?

- Синицы из сладких батончиков выбирают орешки. А вот сладкое птички не кушают. Лучше иногда баловать пернатых овощами. К примеру, утки могут есть даже винегрет. Но нужно помнить, что соль для птиц вредна. Это должны быть несоленые салаты. Вообще сладкая и соленая пища не характерна для естественных условий - у нас в природе нет таких продуктов питания, которые носили бы этот характер. Поэтому экспериментировать над птицами нельзя.

- Немало тех, кто считает, что птиц подкармливать не стоит, мол, они сами найдут себе пищу, а мы лишь вредим им своей едой. Так ли это?

- Летом вы можете сколько угодно стоять с коркой хлеба, ни одна птица к вам не подлетит. И даже уток вы не заманите. Речь ведь идет только о дополнительной зимней подкормке, поддерживающей птиц в неблагоприятных условиях. 20 - 30 лет назад горожане так и полагали, что птицы сами найдут себе пищу. И пернатые не оставались, улетали в другие края. Если им сейчас не помогать, они начнут метаться, выживут самые сильные особи. Воробьи и синицы еще выкрутятся, найдут что-нибудь из-под коры, на балконах, около рынков. А уткам что делать? Здоровые и крепкие отлетят. Для них перелететь 200 километров ничего не стоит. А там уже климат другой, это степной район. Но увидим ли мы тогда уток в Казани?