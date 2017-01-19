К садово-огородному сезону шестисоточники запасают всевозможные препараты для радикальной борьбы с вредителями и болезнями растений.

Химическая промышленность предлагает их во множестве. Но рачительные хозяева стараются обойтись более мягкими средствами, которые к тому же можно найти в любом кухонном шкафу.

ПУД СОЛИ. Чтобы спасти плоды томата от фитофтороза и ускорить их созревание, растения опрыскивают раствором соли (100 г на 1 л). После этой процедуры листья желтеют и опадают, рост растений приостанавливается, вся их сила идет на созревание плодов. Тонкая солевая пленка защищает плоды от дальнейшего развития инфекции и при хранении.

Раствором соли (35 - 50 г на 10 л воды) поливают свеклу, чтобы корнеплоды росли крупными, сладкими и здоровыми. Обрабатывают в начале лета, когда на свекле появится восемь настоящих листочков. Стараются, чтобы солевой раствор не попадал на ботву, и поэтому поливают его в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.

Чтобы защитить растения от луковой мухи, грядки несколько раз за сезон поливают соленой водой (сначала - 1 стакан соли на ведро, затем снижают дозу до 1 - 2 ложек).

Чтобы победить хрен, разросшийся в неположенном месте, нужно срезать его листья и засыпать место среза солью.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. При помощи густого сахарного сиропа можно справиться с капустницей. «Угощение» разливают в блюдца и размещают на высоких подставках возле капустных грядок. В каждую емкость добавляют по щепотке дрожжей. В результате брожения появляется своеобразный запах, который привлекает вредителей.

Огороднику остается лишь время от времени выливать раствор с утонувшими вредителями и заменять его новым. В качестве приманки можно использовать забродившее варенье - не пропадать же добру!

Раствором сахарного сиропа или меда рекомендуют опрыскивать цветущие деревья, чтобы привлечь пчел и обеспечить лучшее опыление.

Мед, разведенный перебродившим пивом, разливают в емкости из жести или пластика, которые вкапывают около грядок. Привлеченные запахом медведки из такой ловушки уже не выберутся.

ЧЕСНОЧНЫЙ ДУХ. О фитонцидных свойствах чеснока наслышан каждый. Огородники опрыскивают растения настоем чеснока (50 г на 10 л воды) в профилактических целях, чтобы избежать их заражения грибными инфекциями.

Говорят, если в течение 8 часов подержать в чесночном растворе (1 кг толченого чеснока на 10 л воды) предназначенный для посадки картофель, его урожайность повысится на 30 - 50%.

КАК НА ДРОЖЖАХ. Дрожжи - превосходный стимулятор роста. Они богаты питательными веществами, улучшают почвенную микрофлору, подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов.

Для пасленовых на 3 л воды берут 100 г дрожжей и 0,5 стакана сахара. После недельного брожения в 10 л воды разводят 1 стакан этой «бражки» и поливают по 1 л раствора под каждый куст. Дрожжевой подкормкой полезно поливать и рассаду. Будет расти как на дрожжах, не вытянется, легко укоренится в новой земле при пикировке.

Если перед цветением полить клубнику разведенными в воде дрожжами (100 г на 10 л), ягода не заболеет серой гнилью. Следует помнить, что, как и все микроорганизмы, дрожжи не могут активно работать в холодное время года. И еще: дрожжи в процессе жизнедеятельности поглощают калий, поэтому дрожжевые подкормки нужно совмещать с внесением золы. Можно приготовить дрожжевую подкормку и из сухих дрожжей. Для этого в 10 л воды растворяют 10 г дрожжей и пару столовых ложек сахара. «Опару» выдерживают 2 часа, а потом разбавляют водой 1:5.

«РАСТИШКА» ДЛЯ ТОМАТОВ. Кефир (скисшее молоко или простоквашу), а также сыворотку применяют, как правило, в целях профилактики и борьбы с грибными заболеваниями. С первых дней июля взрослые растения опрыскивают раствором кисломолочных продуктов с водой в равных частях. 1 л кефира, разведенный в ведре воды, является также отличной подкормкой как для рассады помидоров, так и для взрослых растений.

С помощью кефира можно избавиться от мучнистой росы на крыжовнике. Ложную мучнистую росу на огурцах можно извести, опрыскивая листья раствором из 9 л воды, 1 л обезжиренного молока и 10 - 12 капель йода. Смесь из 20 г хозяйственного мыла, 1 л молока и 30 капель йода на 10 л воды поможет предотвратить преждевременное пожелтение листьев огурцов.

СЛИЗНИ ОГОРЧАТСЯ. Горчицу не жалуют многие огородные вредители. Чтобы защитить растения от слизней, междурядья посыпают сухой горчицей. Обрабатывают и укромные места их «дневного отдыха», если таковые удастся обнаружить. +

Горчичный порошок - один из компонентов настоя против тли и многих листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 г горчичного порошка заливают 10 л воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой 1:1 и в каждое ведро добавляют по 40 г мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15 - 20 дней после цветения, а ягодные кусты - в начале лета.

СОДА И МЫЛО. Сода - одно из эффективных средств против мучнистой росы. При первых признаках заболевания пораженные части ветвей срезают и сжигают. В период вегетации (первый раз - до цветения, второй - после него) обрабатывают кусты раствором кальцинированной соды (50 г) и хозяйственного мыла (10 г) на 10 л воды.

Раствор из чайной ложки соды и литра воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов.

Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст. ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч. ложка средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст. ложка растительного масла на 4,5 литра воды.

Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают капустные листья смесью соды и муки.