Наши читатели часто задают вопрос: «Где можно получить бесплатную юридическую помощь?» От ситуации, когда требуется срочная помощь юриста, а с финансами в этот момент туго, не застрахован никто. С помощью специалистов Министерства юстиции РТ мы постараемся перечислить адреса бесплатной юридической помощи в Татарстане для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в числе которых пенсионеры, инвалиды, ветераны, сироты.

Юридические клиники

Юридическая клиника Казанского филиала Российского государственного университета правосудия (Казань, 2-я Азинская, 7а) открыта для посетителей в будни с 10 до 17 час., перерыв на обед с 12 до 14 часов. Прием по предварительной записи по тел.: 295-20-56, 273-16-54.



Юридическая клиника юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета расположена по адресу: г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2/27 (здание КСК КФУ «Уникс», вход со стороны ул. Пушкина). Уточнить время приема в конкретный день можно по тел. 233-71-14.

Юридическая клиника Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирясова (ИУЭП), что находится по адресу: Казань, ул. Московская, 42, корп. 3, 1-й этаж, консультирует в будни с 9 до 17 часов. Примечательно, что в клинике работает общественная приемная Прокуратуры РТ в первый и второй вторник каждого месяца. Справки по тел. 231-92-85.

Юридическая клиника Университета управления «ТИСБИ», что в Казани на ул. Маяковского, 22, тел. 294-83-22, проводит консультирование населения по понедельникам, вторникам, средам с 9.30 до 13.00. Прием в четверг и пятницу происходит по предварительной записи по тел. 8-962-55-97-668. В определенные дни в клинике также отведены часы работы для общественной приемной Прокуратуры РТ. Особенность клиники - по средам проходит консультирование на татарском языке.

Юридическая клиника «Фемида» Казанского юридического института (филиала) Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, находящаяся по адресу: Казань, ул. Карбышева, 5а, принимает клиентов с понедельника по пятницу с 15 до 17 часов. Тел.: 298-65-75, 298-65-85.

Специалисты юридической клиники Казанского юридического института МВД РФ принимают по четвергам с 17 до 19 час. по нескольким адресам в Казани:

ул. Магистральная, 35 - тел. «горячей линии» 8 9534081489; тел. клиники 570-16-98;

ул. Отрадная, 32 (опорный пункт полиции) - тел. 598-50-02;

ул. Бигичева, 24/45 (опорный пункт полиции) - тел. 276-45-85;

ул. Горсоветская, 25а (опорный пункт полиции) - тел. 554-88-69.

Сотрудники юридической клиники Академии социального образования, что в Казани на ул. Исаева, 12, также оказывают населению бесплатную правовую помощь. Уточнить время приема юристов можно по тел.: 555-61-79, 557-43-75.

В юридической клинике Института социальных и гуманитарных знаний (Казань, ул. Профсоюзная, 13/16) специалисты проводят консультирование каждые понедельник и среду с 17 до 19 час. по обязательной предварительной записи по тел.: 8-937-57-29-248, 8-917-893-57-60.

Негосударственные центры бесплатной юридической помощи

В АНО «Негосударственный центр бесплатной юридической помощи Республики Татарстан», что в Казани по ул. Московской, 42, помогут составить заявление, жалобу и другие документы правового характера. Проконсультируют по жилищным, семейным, трудовым, земельным, пенсионным вопросам, помогут защитить права пациентов и потребителей, взыскать алименты и возместить вред, причиненный смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью. Прием населения осуществляется по будням с 9 до 17 час., тел. 231-92-85.

Филиалы негосударственного центра бесплатной юридической помощи Республики Татарстан при Казанском инновационном университете им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП) ждут жителей республики по следующим адресам:

Набережные Челны, пр. Вахитова, 4, тел. (8552) 32-19-13;

Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, 35б, корп. 2, тел. (8553) 45-30-22;

Нижнекамск, пр. Шинников, 44б, тел. (8555) 36-47-12;

Бугульма, ул. Гафиатуллина, 23, тел. (85594) 4-37-23;

Зеленодольск, ул. Рогачева, 4, тел.: (84371) 5-11-83, 5-24-51.

Некоммерческие организации

Помогут решить юридические вопросы и в Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России в Казани по ул. Татарстан, 55. Там принимают по понедельникам, средам и пятницам по предварительной записи по тел. 223-07-83.

Альметьевское местное отделение ТРО Ассоциации юристов России находится по адресу: Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, 13. Юристы консультируют по понедельникам с 8 до 16 час., тел.: 8 (8553) 436-250, 8 (8553) 318-889.

Бугульминское местное отделение ТРО Ассоциации юристов России расположено в Бугульме по ул. Герцена, 88а. Там также принимают по понедельникам с 8 до 16 час., тел. 8 (85594) 690-62.

Набережночелнинское местное отделение ТРО Ассоциации юристов России находится в Набережных Челнах по ул. Ш.Усманова, 112 (49/09). Пенсионеров там ждут каждый второй вторник месяца с 16 до 18 часов. Тел. 8 (8552) 452-700.

Повысить свою юридическую грамотность и решить правовые проблемы помогут и в пункте бесплатной юридической помощи ТРО Ассоциации юристов России при общественной приемной Общественной палаты Республики Татарстан, что в Казанском кремле, подъезд 0. Часы приема: по понедельникам с 9 до 13 часов. Тел. 567-80-95.

В региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Гражданский контроль», что в Казани на ул. Тукая, 130, оф. 413, проводят консультации по вопросам защиты прав потребителей в будни с 9 до 18 часов. В частности, помогут составить и подать жалобу, подготовить документы для представительства в суде. Для визита требуется предварительная запись по тел. 240-57-00.

Региональная общественная организации РТ «Комитет по защите прав потребителей», что располагается в Казани на ул. Баумана, 70, призвана содействовать защите прав и законных интересов потребителей. Юристы проконсультируют участников долевого строительства, потребителей банковских услуг, защитят жилищные права и законные интересы граждан, права потребителей при приобретении товара, обеспечат правовую защиту потребителей в суде. Прием с понедельника по пятницу с 10 до 17 час. по предварительной записи по тел. 298-00-00.

В региональной общественной организации инвалидов «Закал» по РТ, что в Елабуге на ул. Строителей, 27, окажут бесплатную юрпомощь и проведут консультации инвалидов и родителей детей-инвалидов. Тел. 8 (85557) 3-34-70.

В Альметьевском отделении Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов (Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, 13) окажут содействие по защите нарушенных прав инвалидов, членов их семей, окажут помощь в решении жилищных проблем, отстаивании законных прав и интересов инвалидов. Тел.: 8 (8553) 43-62-50, 31-88-89.

В региональной общественной организации в РТ «Ата йорты - Отчий дом», что находится по адресу: Казань, Сибирский тракт, 34, к. 4, оф. 425, помогут защитить интересы и права приемных семей, опекунов, усыновителей, детей-сирот и выпускников детских домов, окажут посильную помощь лицам этой категории. В компетенции организации - помощь в получении жилищных сертификатов и постановке на очередь. Тел. 8-987-297-09-72.

Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ (Казань, ул. Лобачевского, 10в, подъезд №4) принимает граждан и проводит юридические консультации по проблемам ЖКХ. Тел. 236-29-97.

Региональная общественная организация - объединение «Защита» РТ, что в Набережных Челнах, пр. Х.Туфана, 22/9 (17/01), подъезд 20а, взяла на себя функции правового информирования населения и бесплатной юрпомощи ветеранам, а также консультации по юридическим и экономическим вопросам. Тел.: 8 (8552) 38-64-21, 8-927-674-3172 и 8-909-313-5286.

Общественная палата РТ

Каждый понедельник с 9 до 12 час. в Кремле принимают члены Ассоциации юристов России по общим юридическим вопросам. С 13 до 17 час. они же консультируют по вопросам защиты от незаконных действий коллекторов.

Каждый вторник с 9 до 14 час. в общественной палате консультируют представители РОО «Общество потребителей РТ «Общественный контроль» по вопросам защиты прав потребителей.

Каждую среду с 9 до 12 час. и с 14 до 17 час. ведется прием по вопросам ЖКХ.

Консультации по вопросам защиты прав осужденных и задержанных, находящихся в местах отбывания наказания, проходят в последнюю среду и последний четверг месяца с 14 до 17 часов. Консультирование по вопросам противодействия коррупции - в последнюю среду месяца с 14 до 17 часов. Телефон Общественной палаты РТ 567-80-99.