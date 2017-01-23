«Мой сын совсем не читает…» - жалуется регулярно моя коллега на своего сына-подростка. «Как, совсем? И даже классику?..» - удивляюсь я. Коллега тяжело вздыхает.

Надо сказать, у нее за плечами два образования, без книги в руках она не представляет своей жизни, а вот интерес к книге у чада ей пробудить так и не удалось. Почему так происходит и о том, что предпочитают читать современные дети, наша беседа с доктором педагогических наук, профессором, директором высшей школы русской и зарубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого КФУ Резедой Мухаметшиной.

- Резеда Фаилевна, пожалуй, только ленивые родители не задаются вопросом, как пробудить у детей интерес к книгам. Кому-то это удается, кому-то нет. Почему?

- Во-первых, несмотря на пропадающий интерес к чтению у современного подрастающего поколения, есть дети, у которых потребность к чтению развита очень высоко. Это постоянные читатели библиотек, которые, как правило, растут в тех семьях, где сами родители регулярно читают. Во-вторых, надо понимать, что литература, которую читают школьники, бывает разной: художественной, популярной, научной, публицистической… Помните, в 90-е годы был бум на энциклопедии, которые считались хорошим подарком детям дошкольного и младшего школьного возраста. Нельзя сказать, что, добывая эти знания сегодня в интернете, дети не читают совсем. Они читают, но часто литературу другого жанра. Тогда как чтение художественной литературы требует сотворчества, реализации не только мышления, памяти, но и эмоций, воображения, чувств читателя.

- Как же сделать так, чтобы чтение у детей вошло в привычку?

- Задача родителей - показать пример творческого чтения. Хорошо, если в семье родители, беря в руки книгу или читая ее в электронном виде, способны восхищаться поэтическим словом, образом, отрывком произведения, художественной деталью и делиться этой радостью открытия с ребенком: «О боже, какая прелесть! Давай я тебе это зачитаю! Я хочу выучить это наизусть!» Так у ребенка пробуждается интерес к чтению художественной литературы. Прекрасно, если у родителя есть любимая книга с закладками, которую он перечитывает несколько раз, цитирует строки из этой книги. До революции в дворянских семьях практиковалось домашнее чтение, когда под абажуром собиралась вся семья. Как жаль, что утеряна эта объединяющая семью традиция… Но я не вижу ничего плохого в чтении книг в гаджетах. Конечно, старшее поколение очень трепетно относится к шелесту страниц, запаху типографской краски. Но ведь то же самое произведение дети могут прочитать и с помощью компьютера.

- Осилить четыре тома «Войны и мира», которые читали их родители, многим школьникам не по силам…

- Надо понять, что современное поколение детей - это дети-визуалы. Им легче смотреть, чем читать. Они не могут справиться с теми объемами художественных произведений, которые читало наше поколение. Эти дети в большинстве гиперактивны, каждый второй требует индивидуального психологического подхода. Говорить им «Сиди!» - это все равно что слепому говорить «Смотри!», а глухому - «Слушай!» Прочитать несколько томов «Войны и мира» для них невозможно.

Тем более что сейчас можно без проблем посмотреть художественный фильм, снятый по роману. Не надо заставлять детей читать классику! Насилие здесь недопустимо. Литература - это искусство. Не всем же нравятся картины Пикассо или Рафаэля... Сегодняшние дети очень талантливы и тонко чувствуют, что им надо, а что нет.