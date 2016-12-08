В июне 2014 года поисковый отряд «Высота» (Москва) в Спасс-Деменском районе Калужской области в противотанковом рву Гнездиловской высоты нашел останки бойца в кирасе (в латах на груди), а также гвардейский знак, орден Красной Звезды, телефонную трубку, кусачки и катушку телефонного провода.

По номеру ордена Красной Звезды (№176797) установили, что погибший - Кузьмин Александр Григорьевич, 1909 года рождения, родом из деревни Малый Алат Высокогорского района Татарстана. Призван в Красную Армию Дубъязским военкоматом 29 мая 1941 года и считался пропавшим без вести.

Поисковикам удалось найти родственников солдата. Удивительно, но командир поискового отряда «Долина» (Казань) Андрей Майоров оказался родственником сержанта Кузьмина!

В наградном документе на орден Красной Звезды на сайте «Подвиг народа» читаем:

«Кузьмин Александр Григорьевич, сержант, командир отделения связи 75-й Сталинской отдельной добровольческой стрелковой бригады омичей-сибиряков. На Калининском фронте с 15 октября 1942 г.

За время боев с 14 - 15 декабря 1942 г., находясь на передовом наблюдательном пункте дивизиона, проявил большую распорядительность в поддержке связи с огневыми позициями и опорными пунктами и наблюдательными пунктами батарей.

Кроме того, из-за недостатка штата телефонистов сам лично устранял частые порывы телефонной линии во время боя 11 и 13 декабря под деревней Цицино. Под сильным огнем противника восстанавливал связь.

Во время боя 25 февраля 1943 г. в районе деревни Плоская под сильным огнем противника устранил три раза порыв линии и организовал работу связи на отлично, чем дал возможность дивизиону вести огонь по противнику».

Как же погиб Александр Кузьмин? Обычно автоматные немецкие пули отскакивали от кирасы как от стены горох, приводя в ужас фашистов во время атаки наших саперов-штурмовиков. Но от осколка мины кираса спасти не смогла. Прилетел смертельный осколок сзади, пробив сначала спину сержанта Кузьмина, а уж потом его стальной щит на груди. Так и лежал солдат в окопе в полной амуниции более 70 лет...

Останки погибшего воина, его личные вещи привезла делегация Московского комитета ветеранов войны. Встретившись в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле с родственниками погибшего, поисковики рассказали о подробностях находки и передали им личные вещи воина. Сотрудники музея напомнили, что в Казанской школе технической связи 2-го разряда за 1941 - 1945 гг. было подготовлено 1459 радистов, 887 телеграфистов, 1410 телефонистов и 45 радиоинструкторов. Многие из них не вернулись с фронта.

Решено было создать экспозицию, посвященную военным связистам-татарстанцам и подвигу Александра Кузьмина. В наш музей-мемориал семья Кузьминых из Высокогорского района передала редчайший экспонат - кирасу советского солдата 40-х годов ХХ века, пробитую осколком мины, и полустертый ее сталью орден Красной Звезды Александра Кузьмина.

Останки Александра Григорьевича с почестями захоронены 24 октября 2014 года в его родном селе Алат Высокогорского района в присутствии сына Геннадия, внуков, других родственников воина, жителей села Алат и соседних деревень, официальных лиц и общественности.

Еще один герой Великой Отечественной вернулся из небытия в родные края. Латы не спасли его от гибели. Но он вместе с другими ратниками спас ценою своей жизни Родину от врага...