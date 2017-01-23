Совсем недолго будоражило умы граждан содержание поднятой Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека инициативы о снижении температуры подаваемой в жилые дома и на предприятия горячей воды с 60 градусов до 50.

Когда-нибудь все узнают, почему это началось и почему закончилось. Но что-то, а особенно предполагаемая стоимость вопроса - эдак в 10 - 12 значащих нулей, заставляет думать, что все было неспроста и - это важно! - сам вопрос тоже закрыт, похоже, не навсегда.

Обратимся к науке, где все объективно. Несложные теплотехнические расчеты с применением одной-единственной формулы из учебника физики для 8-го класса с условиями, что температура холодной воды составляет 20 градусов (добавлю: зимой в идеале), а комфортная температура смеси горячей и холодной для душа или ванны составляет 43 градуса, дали следующее.

При температуре горячей воды 60 градусов для получения комфортной смеси на литр холодной воды требуется 1,35 литра горячей, а при температуре горячей воды 50 градусов на литр холодной воды требуется 3,29 литра горячей. Получаем увеличение расхода горячей воды в 2,44 раза, или на 244%.

А теперь легко определить, что снижение температуры в относительных цифрах составляет 16,7%. Вывод: снизив температуру на 16,7%, получаем увеличение расхода горячей воды на 244%. Держись, счетчик горячей воды! Не надо быть экономистом, чтобы понять, это выгодно только поставщикам, а потребителям же придется раскошеливаться, ибо тарифы никто не уменьшит. Чувствуете, упомянутые нули могут замаячить?

Предприятия вправе включать дополнительные расходы на горячую воду в себестоимость продукции, а это в том числе и пищевые производства, поэтому и здесь ничего хорошего для населения не предвидится. К тому же предприятия, особенно пищевые, где требования к воде повышенные, будут вынуждены вносить изменения в технические, технологические регламенты, перерабатывать техусловия, иначе тот же Роспотребнадзор начнет наказывать. Опять расходы. Вижу, как потирали руки Росприроднадзор и энергетики, предвкушая, как будут законно (!) собирать деньги за лицензии на бурение скважин и возросшие объемы электропотребления на подогрев воды. А то, что ряд предприятий вынужденно перейдут на такие автономные системы водоснабжения, очень вероятно. Но в итоге заплатит за все изменения и новшества потребитель, а это мы с вами, так как все расходы включаются в стоимость, а значит, в цену. Нули все явственнее!

Далее, произойдет увеличение нагрузки на централизованные системы водоподготовки, а автор, много лет проработавший в профильном ведомстве, не понаслышке знает, что в ряде населенных пунктов, и не только Татарстана, системы забора, очистки и подготовки воды уже работают в режимах, близких к предельным.

К тому же не факт, что системы подогрева и коммуникации тепловиков успешно выдержат увеличение расхода горячей воды, хотя бы в пропускной способности, ибо труба не резиновая, а стальная и диаметр не меняется. Про опасности, связанные с микробиологией, ничего не пишу, это может быть похоже на сценарий фильма-катастрофы, но давайте примерим все готовящиеся инструкции на этот счет (периодический подогрев до 70 градусов) к российской действительности.

Вот так. Думаю, в известные былые времена это назвали бы предпосылкой к социально-экономической диверсии. А может, глава Роспотребнадзора России Анна Попова знает и имеет в виду предприятия по выпуску малогабаритных и экономичных систем индивидуального подогрева воды каждой квартиры или отдельного потребителя? А может, следующим шагом станет инструкция по всеобщему закаливанию холодным душем? И уж совсем из области фантастики - состоится одновременное снижение тарифов, справедливо коррелирующееся с увеличением расхода горячей воды?