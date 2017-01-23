25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79 лет. К тому же в этом году будет ровно 40 лет со времени первых больших гастролей Высоцкого в Казани.



В 1977 году Владимир Семенович провел в нашем городе целую неделю - с 12 по 18 октября. Он давал по четыре концерта в день. Первый начинался в 10 утра, следующие - в 15, 18 и 21 час. И на каждом концерте был аншлаг.

Казалось бы, исследователи биографии и творчества Высоцкого выяснили все или почти все об этих днях его жизни. Но коллекционер шансона, продюсер, организатор концертов Владимир Урецкий открыл малоизвестный факт: в один из тех октябрьских дней Высоцкий побывал в гостях в семье Натальи Беспаловой, которая тогда была актрисой театра им. В.Качалова.

В 1973 году Наталья Евгеньевна снималась в известном фильме «Жили три холостяка» вместе с другом Высоцкого Всеволодом Абдуловым. Они встречались с Высоцким в Москве в общих компаниях. И когда Высоцкий уезжал в Казань, Абдулов попросил передать привет Наталье и ее семье.

- История моего расследования такова. В прошлом году биограф Высоцкого Лев Черняк сделал интервью с Натальей Беспаловой. В беседе она упомянула о своей работе в казанском театре и о том, что однажды Высоцкий заезжал к ней домой.

Но она не вспомнила точный адрес, потому что много лет прошло и за это время сменила несколько квартир. Меня заинтересовала эта информация, и я решил выяснить адрес, - рассказал Владимир Урецкий. - Мне повезло. Не так давно разговаривал с одной женщиной, и случайно выяснилось, что она в те годы дружила с Натальей Беспаловой, часто бывала у нее в квартире, иногда оставалась сидеть с дочерью Натальи Евгеньевны. Она хорошо помнит, где находится этот дом.

Это дом на проспекте Ямашева, где располагался известный в те годы магазин «Океан».

Как вспоминает Наталья Евгеньевна, визит Высоцкого был незапланированный и абсолютно внезапный. Она пришла за кулисы к концу одного из его вечерних казанских концертов. Владимир Семенович был рад встрече, и они решили продолжить общение дома у Натальи. Дома Наталья познакомила Владимира Семеновича с мужем и дочкой, которой было чуть больше года. Муж Натальи Евгеньевны Ефим Лазаревич Рачевский в те годы был учителем истории в казанской школе №30.

Никто не ожидал такого гостя, поэтому никаких особых угощений в холодильнике не нашлось. Но чаепитие организовали быстро. Правда, за сахаром пришлось бежать к соседям. Знали бы они, для кого отсыпали сахар!

За чаепитием Высоцкий рассказывал о своей недавней поездке в США (вернулся оттуда два месяца назад) и делился самыми яркими впечатлениями от путешествия. Кстати, это был уже второй визит Высоцкого в США. Именно в этот раз он встретился с поэтом Иосифом Бродским на квартире у Михаила Барышникова. Бродский подарил Высоцкому небольшую книгу своих стихов «В Англии» с надписью: «Лучшему поэту в России, как внутри ее, так и извне».

На отдых в уютной казанской квартире у Высоцкого было немного времени. Общение продолжалось около двух часов. За Владимиром Семеновичем приехала машина, и перед отъездом он пригласил гостеприимных хозяев на свой концерт, который должен был состояться на следующий день в КХТИ. Прийти на концерт смог только Ефим, так как Наталья была занята в театре.

Поделился Владимир Урецкий еще одним открытием. Недавно коллекционер из Москвы прислал ему две ранее неизвестные цветные фотографии Высоцкого, точнее говоря, слайды. Владимир Янович установил, что эти кадры были сделаны в Казани в 1977 году. К такому выводу он пришел, сравнив эти фото с известными черно-белыми фотографиями казанского фотографа Евгения Бурова. Евгений Буров фотографировал Высоцкого в его номере в Молодежном центре. Шкаф и картина, попавшие в кадр на этих снимках, одни и те же! Автор цветных фото не известен. Если вдруг кто-то из наших читателей сможет пролить свет на этот вопрос, пишите нам, в редакцию «Казанских ведомостей».