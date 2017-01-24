В Аксубаевском районе РТ 40-летняя сотрудница школы осуждена за присвоение денег на оплату питания учеников.



Прокуратура Аксубаевского района республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней работницы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Судом установлено, что в октябре-ноябре 2016 года сотрудница школы, работая в должности уборщицы и являясь ответственной за сбор денежных средств на оплату питания учащихся, присвоила более 80 тысяч рублей.

Свою вину она полностью признала, возместив причиненный ущерб. Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.