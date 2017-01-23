В текущем году в Татарстане ЕГЭ планируют сдать 14,5 тысячи выпускников. Еще 34,5 тысячи учащихся попытаются сдать ОГЭ.



Об особенностях процедуры главного аттестационного испытания российских школьников в 2017 году журналистам в ходе брифинга в Кабинете министров РТ рассказали заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов и заместитель министра образования и науки РТ, руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Гульнара Габдрахманова.

Первое, о чем посчитал необходимым напомнить Ильдар Мухаметов, - сроки подачи выпускниками перечней предметов, по которым они собираются сдавать единый экзамен. «После 1 февраля нельзя будет внести изменения в перечень предметов», - объяснил замминистра. Сдача ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный - с 23 марта по 14 апреля, основной - с 29 мая по 1 июля, а также дополнительный - с 20 июня по 1 июля. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ отдельно от тех, кто будет это делать в первый раз, в сроки с 23 марта по 7 апреля, с 20 июня по 1 июля. Для этого им необходимо обратиться в отделы образования по месту жительства.

Обязательными для сдачи предметами по-прежнему остаются математика и русский язык, также доступно 14 предметов, которые учащиеся могут сдавать по желанию. В своем выступлении Ильдар Мухаметов опроверг слухи об увеличении перечня дисциплин, сдача которых будет обязательной для всех учащихся. «Выпускник может сдавать хоть все 14 предметов из дополнительного списка, это его решение. Но обязательными остаются только математика и русский язык», - пояснил он.

В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ, а проще говоря, заданиях, которые будут на экзаменах, серьезных изменений не планируется. Наиболее заметным нововведением станет исключение из КИМ по физике, химии и биологии тестовой части. Таким образом, задания в форме тестов остались только в ЕГЭ по английскому языку. Как пояснил Ильдар Мухаметов, сделано это было для того, чтобы развеять ложное мнение общественности о том, что единый государственный экзамен - это только тест, а также для того, чтобы исключить из ЕГЭ задания с простым ответом.

Кстати, как сообщила Гульнара Габдрахманова, вопреки опасениям отдельной части населения по поводу того, что с отменой тестовой части снизятся средние оценки, результаты прошлогоднего ЕГЭ показали обратное. В 2016 году по предметам, в заданиях которых были исключены вопросы с готовыми вариантами ответов, средние баллы оказались даже немного выше, чем в 2015 году.

На пунктах проведения экзаменов выпускников по-прежнему ожидают рамки металлоискателей на входах и видеонаблюдение в аудиториях. Для исключения возможности утечки правильных ответов на вопросы ЕГЭ КИМ будут отличаться в зависимости от часового пояса страны. Проще говоря, жители Дальнего Востока не смогут передать готовые варианты ЕГЭ казанцам или москвичам. В прошлом году Татарстан принял участие в федеральном проекте, в соответствии с которым КИМ для ЕГЭ распечатывались прямо на пунктах проведения экзамена. В 2017 году в республике было решено полностью перейти на такую форму доставки экзаменационных материалов.

Помимо традиционных общественных наблюдателей и работников министерства образования за ходом экзаменов будут наблюдать студенты юридических и педагогических специальностей. «Данный проект стартовал по инициативе Рособрнадзора, он реализуется совместно с Всероссийским союзом молодежи», - объяснила Гульнара Габдрахманова.