С 1 февраля казанских родителей ждут изменения. Теперь детские сады переходят на 10,5-часовую работу. А вот за дежурные группы придется платить отдельно - 300 рублей в месяц.



Причем для некоторых родителей это решение может оказаться даже выгодным. Такое заявление сделал начальник управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин. С фломастером в руке он попытался объяснить журналистам, в чем же заключается экономия для мам и пап.

- В прошлом году в течение всего учебного года мы проводили мониторинг работы системы дошкольного образования. В результате выяснили, что большинство родителей приводят детей к 8.00 и забирают в 17.00. То есть значительная масса мам и пап именно в таком режиме приводила и уводила детей. И всего 2 процента родителей оставляли своих чад еще на 1,5 часа, - рассказал он.

С мониторингом не поспоришь. Он показал, что лишь 1120 детям из 20454, которые посещают 12-часовые группы пребывания, требуется данный режим. Таким образом, 19334 ребенка (28% от общего количества воспитанников казанских детсадов) в продленке вовсе и не имеют нужды. Тогда возникает вопрос: зачем родителям, которые вынуждены платить за 12-часовые группы, но забирают детей раньше, переплачивать? Именно эта категория мам и пап сможет сэкономить. По сравнению с январской квитанцией в среднем в месяц они будут платить на 335 рублей меньше. Также журналистов заверили, что для большинства родителей оплата за детсад останется на прежнем январском уровне.

Что касается новшеств, то с 1 февраля родители смогут выбрать удобное время для посещения ребенком детского сада. Будут организованы 10,5-часовые группы с разным режимом работы. Одна группа начнет принимать ребят с 6.30 до 17.00, вторая - с 7 до 17.30, третья - с 7.30 до 18, четвертая - с 8 до 18.30, пятая - с 8.30 до 19.00. Таким образом, выбор графика работы будет осуществляться в каждом детском саду на основе пожеланий большинства родителей. В одном детсаду могут работать четыре группы с разным режимом, а в другом - только две. Оказывается, многое зависит от самого микрорайона города. К примеру, в Кировском и Московском районах больше востребованы группы с ранним режимом работы, здесь родители могут забрать детей в 17 часов. В Ново-Савиновском районе - с 8.00 до 18.30. Как видим, единого рецепта нет. Если же семье потребуется более длительное нахождение ребенка в детском саду - еще 1,5 часа в группе по присмотру и уходу в вечернее или утреннее время, то тогда нужно будет доплатить 300 рублей в месяц.

- Много разговоров о том, что закрываются дежурные группы, детей негде будет оставить. У родителей есть такие опасения. Но они неоправданны. Детские сады как работали, так и будут работать. Мы всегда обеспечивали гибкий режим работы наших детсадов, и это будет продолжено, - успокоил Ильсур Хадиуллин. - Мы предоставляем выбор, понимая, что возможности у родителей разные, везде будет проявляться индивидуальный подход. Прежде чем принять такое решение, мы проводили родительские собрания.

Теперь родители будут вносить оплату за детсад по двум квитанциям. Основной квитанцией оплачивается базовая часть. С 1 февраля плата за 10,5-часовое пребывание малышей в детских садах Казани составит: для детей от 1 - 3 лет - 2998 рублей, от 3 - 7 лет - 2997 рублей. Дополнительную квитанцию родителям необходимо оплачивать в случае более длительного нахождения ребенка в саду - еще на 1,5 часа утром или вечером.