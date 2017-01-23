Для казанцев этой зимой были подготовлены 19 катков на открытом воздухе. Два стадиона - «Ракета» и «Трудовые резервы» - предлагают катки с искусственным льдом, где можно кататься даже при плюсовой температуре.



Мы составили список бесплатных катков, где за проход на лед платить не надо.

Всего в Казани работают 9 ледовых арен, также катки организованы на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор» и в Центре хоккея на улице Дубравной. Как и в прошлом году, на Кремлевской набережной открылась ледовая дорожка. Катки обустроены у стадиона «Казань-арена» и возле Казанского ипподрома в зимнем городке «Ханский двор».

Если спортивный инвентарь принести с собой, то бесплатно можно покататься на стадионе «Локомотив», что в поселке Ново-Юдино. В спортивных комплексах «Триумф» и «Зилант» родителям за малышей до 5 лет платить не надо.

На стадионе «Тасма» дети до 7 лет также могут кататься бесплатно. Вход бесплатный и для пенсионеров, но с некоторым ограничением: ежедневно только с 9.00 до 11.00, кроме субботы и воскресенья.

Не надо будет платить за детей до 7 лет в спортивном комплексе «Ватан». Правда, сопровождающий взрослый обязан взять билет. А вот взрослым, которые приведут детей на каток «Золотая шайба», пройти на лед (но не кататься) можно без входного билета.

В Центр хоккея на траве вход свободный для всех, у кого есть свои коньки, независимо от возраста. То же правило действует и на территории Казанского ипподрома. Платить надо только за прокат коньков. Ледовая арена «Ак буре» каждое воскресенье предоставляет один бесплатный час - с 12.00 до 13.00.

Цены на прокат коньков в Казани варьируются от 50 до 130 рублей в час. Плата за вход на коммерческие катки от 50 до 300 рублей.