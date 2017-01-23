В колониях Татарстана временно отменены длительные свидания осужденных с родственниками. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Предприняты все необходимые меры, чтобы избежать распространения инфекции. Осужденных с симптомами ОРВИ изолируют от основной массы в стационары медчастей при колониях. Колонии обеспечены противовирусными препаратами и случаев заболевания гриппом пока нет. Временные ограничения свиданий продлятся до стабилизации эпидемиологической ситуации в Татарстане, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по РТ.