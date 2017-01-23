Строительство завода начнется уже в этом году.

В 2017 году около Казани начнется строительство мусоросжигательного завода. Он будет построен по современным технологиям и будет относиться к объектам последнего поколения по уровню экологической безопасности. Об этом говорится в письме, которое написал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов в адрес экоактивистов. Фролов отметил, что при строительстве данного завода будут применяться самые современные технологии. Фролов привел примеры работы таких заводов в странах Европы.

С полным текстом письма можно ознакомиться здесь.