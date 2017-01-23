В 2016 году правоохранительными органами были задержаны 30 экстремистов.

Сегодня состоялась ежегодная коллегия МВД по РТ, на которой Артем Хохорин озвучил результаты работы правоохранительных органов за 2016 год. По словам министра, за 2016 год были задержаны 30 экстремистов, возбуждено 13 уголовных дел. Также было отмечено, что удалось предотвратить теракт, который планировался участниками одной из запрещенных в России радикальных исламистских организаций.

Теракт готовился на Казанском авиационном заводе им. Горбунова. Благодаря действиям полиции и спецслужб удалось предотвратить трагедию.