Баскетболисты казанского УНИКСа вновь проиграли в рамках Евролиги – на этот раз казанцы дома уступили стамбульскому клубу «Фенербахче», у которого в начале турнира выиграли в Стамбуле.

Увы, в отстутствие Колома и Понкрашова и на этот раз победить не получилось. Единственное, на что сподобились игроки Казани – изобразить отчаянное сопротивление. Особенно старались Антипов и Панин, к счастью, появление на площадке Воронова носило эпизодический характер. Обидно за Параховского – его 21 очко и 9 подборов всех проблем команды закрыть не смогли. Второй раз подряд меньше 20 очков (11 на этот раз) набрал Лэнгфорд.

Итог – 81:86 (15:22, 19:17, 26:29, 21:18).