За 2016 год в Вахитовском и Приволжском районах Казани появилось 8 новых спортивных площадок.

Объекты появились на территории Казанского энергетического колледжа, автотранспортного техникума, татарской гимназии №1, школы №114, школы №42, школы №116. Благотворителями построена площадка на территории школы №18. Обустроена долгожданная площадка и в Казанском медицинском университете.

Открытие площадок для занятия массовым спортом в районах способствует достижению школьниками различных спортивных успехов. Так, в 2016 году более 9000 учеников обоих районов приняли участие в Спартакиаде учащихся. По итогам соревнований второе место завоевал Приволжский район. 19-я гимназия стала победителем школьной баскетбольной лиги в Казани и РТ.

Успешно выступили детско-юношеские команды по игровым видам спорта. В городских соревнованиях на призы кубка «Золотая шайба» два первых места заняли команды из 69-й школы. В соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» победителем стала команда «Движение», представляющая Вахитовский район, сообщает пресс-служба мэрии г. Казани.