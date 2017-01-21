Вот и отгремел очередной «Матч звезд КХЛ» в Уфе, растянувшийся едва ли не на неделю. В этот раз в нем приняли участие представители и женской лиги, и МХЛ, и КХЛ.

Праздник получился несколько затянутым и малопонятным. Без комментариев смотреть «дни КХЛ» было сложновато - мало кто знал конкретно, что за чем последует. Особых претензий к организаторам нет - все-таки подобными вопросами должна заниматься сама лига. Однако КХЛ как бы самоустранилась, на этот раз отдав все на откуп городу, принимавшему «Матч звезд».

Однако то, что приемлемо на дне открытия новой ледовой арены, совершенно неприемлемо на «Матче звезд» лиги. Это ведь как знак качества - вот как мы можем. Пока что можем плохо. Это признавали почти все участники - за версту разило любительщиной. А ведь есть с чем сравнивать: и в Риге, и в Минске, и даже в Санкт-Петербурге подобные матчи запомнились болельщикам.

В следующем году «Матч звезд» хотят провести четыре города, среди которых есть и Казань. Учитывая умение Татарстана проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня, у нас, думается, все получилось бы.

Собственно, лига решила позаимствовать идею в НХЛ, но это вызвало лишь скептические улыбки заокеанской телеаудитории. Разница в итоге была очевидна и огромна. Так что Казани придется сильно постараться через год, чтобы сделать не как минимум не хуже, а принципиально лучше.

А ведь на «Матче звезд» было и множество позитивных моментов. Во-первых, игры были не бесплатными, что принесло кассу, во-вторых, хорошо расходилась специально изготовленная атрибутика. Одним словом, все, включая и бронирование номеров в гостиницах на долгий срок, принесло организаторам ощутимую прибыль. Так что теперь Казани надо всерьез побороться за то, чтобы провести «Матч звезд» в 2018 году.

В этом году формат включал и матч МХЛ, и следж-хоккей, и хоккей женский.

Все было здорово, но вот идея обновления конкурсов в предпоследний день была явно неудачной - в том смысле, что экспромт был плохо подготовлен. Кстати будет сказать, что общедоступное телевидение уделяло недостаточно внимания первым дням турнира. Так что мало кто вообще знал, что в Уфе уже вовсю идет «неделя большого хоккея».

Спринтерский конкурс, выигранный на этот раз Энвером Лисиным, был явно проведен с подкручиванием секундомера. То же можно сказать и об общекомандной эстафете. А вот «биатлон на льду» и вовсе был провален. Мало кто смог поразить хотя бы две биатлонных тарелочки. И конкурс буллитов был достаточно однообразным. Честь и слава Владимиру Ткачеву - его бросок удался. Удался он, кстати, по идее и исполнению Мэтту Гилрою. Он не забил с первого броска, а во втором положил вратарю в ловушку 5000 рублей, после чего и забросил в пустые уже ворота. Свою попытку Гилрой пояснил так: уже давно живу в России и знаю, как решать проблемы. Характерное, согласитесь, объяснение для иностранца - в каждой шутке есть лишь доля шутки.

Собственно, сам «Матч звезд» был разбит на игры между командами дивизионов. В итоге победителем стала команда дивизиона Чернышева. И матчи, надо признать, удались. Хоккеисты не толкались, не грубили, а показывали быстрые атаки с нестандартными завершениями.

Итак, «Матч звезд» в Уфе прошел практически в новом формате. И в целом изменения можно считать удачными - они прошли проверку на практике.