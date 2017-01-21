За 2016 год в Кировском и Московском районах Казани высажено 1673 дерева и 2439 кустарников. У каждого дерева - свой индивидуальный браслет с личным номером, по которому можно определить возраст растения и название предприятия, ответственного за его посадку.



Об этом доложил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов на совещании, посвященном итогам работы в 2016 году. По его словам, своеобразная паспортизация деревьев с присвоением им индивидуального номера на специальном браслете помогает контролировать приживаемость саженца и осуществление компенсационной высадки в случае его гибели. Кроме того, это дает возможность более детально анализировать «зеленый каркас» районов, представленность разных пород, возрастной состав деревьев.

Глава администрации Кировского и Московского районов также отметил, что уже начаты работы по восстановлению системы Лебяжьих озер - одного из самых любимых мест отдыха горожан. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, восстановление системы Лебяжьих озер и реконструкция Адмиралтейской слободы - главные казанские проекты года в сфере благоустройства. Сергей Миронов также отметил, что в рамках первого этапа работ проводилась экологическая реабилитация Адмиралтейского пруда на сумму 38,2 миллиона рублей, сообщает портал мэрии столицы республики.