В Казани продолжается подготовка к региональному чемпионату WorldSkills «Молодые профессионалы», который пройдет в нашем городе с 1 по 3 февраля.

В рамках конкурса молодые рабочие и студенты проходят первый этап соревнований. Не стали исключением и студенты Казанского технологического колледжа, которые сразились во внутреннем этапе чемпионата по компетенции «Промышленный дизайн».

В отборочном туре приняли участие пятеро студентов. Чтобы успешно пройти в следующий этап конкурса, будущие специалисты должны решить непростые задачи - исследовать рынок компьютерных столов, с помощью карандаша создать эскиз будущей продукции, затем на компьютере представить трехмерную модель проекта, которая в дальнейшем будет распечатана на 3D-принтере. В финале студенты презентуют компьютерные столы, которые у них получились в результате всех этапов разработки.

Отбирать лучшую работу будет жюри. Победитель пройдет в региональный этап чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы».

Работа в одной из аудиторий колледжа кипит - студенты не выпускают из рук карандаши и усердно чертят эскизы будущих компьютерных столов, разработанных ими. В чертежах при создании эскиза необходимо учитывать все до мелочей - от оригинальности самой идеи до толщины линий. Несмотря на занятость, один из конкурсантов, студент 3-го курса Казанского технологического колледжа Азат Шарафиев оторвался ненадолго от работы и поделился своими впечатлениями.

- Я самоучка, у меня нет художественного образования, рисовать научился сам, - рассказал Азат Шарафиев. - У меня было желание попробовать себя в моделировании. Собственно, поэтому я и решил принять участие в конкурсе. Что касается соперников, то все равны.

В отборочном этапе сражаются не только парни, но и девушки. Так, студентка 1-го курса Казанского технологического колледжа Адиля Сагиева создает эскиз компьютерного стола для маленьких девочек, которые мечтают стать принцессами.

- Данная идея пришла ко мне спонтанно, однако попыток перенести задумку на лист бумаги было много. Самое трудное для меня - добавить в первый черновик какие-то новые элементы будущего компьютерного стола. Но сейчас данный этап работы позади, поэтому надеюсь, что дальше будет легче, - поделилась Адиля Сагиева.

По словам директора Казанского технологического колледжа Марата Вахитова, в этом году в республике в рамках чемпионата WorldSkills впервые появилась компетенция «Промышленный дизайн».

- Ребята готовятся к соревнованиям после учебы. Вся сложность в том, что наш колледж не выпускает дизайнеров, данную специальность можно получить только посредством дополнительного образования. Многие студенты колледжа активно посещают кружок по дизайну, в рамках которого учатся компьютерному моделированию и прототипированию, - рассказал Марат Вахитов.