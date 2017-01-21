Одним из самых слабозащищенных слоев населения остаются люди пожилого возраста. Несмотря на постоянные профилактические беседы и предупреждения полицейских об опасности социального мошенничества, пенсионеры продолжают доверять аферистам. Так, два жителя Набережных Челнов стали жертвами телефонных мошенников.

19 января к сотрудникам полиции обратилась за помощью 57-летняя челнинка. По словам пострадавшей, днем того же дня на ее мобильный телефон пришло СМС-уведомление якобы из обслуживающего ее банка. В сообщении указывалось о попытке снятия денег с банковской карты, принадлежащей челнинке. Пенсионерка не почувствовала подвоха и перезвонила для уточнения по указанному в уведомлении номеру телефона. Ответивший на звонок мнимый специалист заверил женщину, что для защиты ее банковского счета необходимо выполнить ряд операций. Следуя указанным аферистом действиям, пожилая женщина отправилась к ближайшему терминалу. Проделав под его диктовку ряд манипуляций, она вскоре получила СМС-уведомление о снятии со счета 2900 рублей. О случившемся пострадавшая сообщила стражам порядка.

Аналогичная ситуация произошла 20 января с 65-летним работником одного из заводов автограда. Доверившись мошенникам, мужчина перевел злоумышленникам около 36000 рублей.

Полицейские установили, что оба номера телефонов, с которых поступали СМС-уведомления, зарегистрированы в Курганской области. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников.

Сотрудники полиции призывают жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.