В рамках подготовки к региональному чемпионату WorldSkills, который состоится в столице Татарстана с 1 по 3 февраля, на базе ГАПОУ Колледжа малого бизнеса и предпринимательства проходят обучающие занятия кандидатов по компетенции «Предпринимательство».

В результате двух отборочных этапов были выбраны 20 человек из 5 вузов и 10 колледжей республики, которые представят Татарстан на региональном этапе чемпионата WS по компетенции «Предпринимательство». С ноября 2016 года проходит централизованная подготовка сборной для участия в чемпионате.

- В программу обучения включены занятия по английскому языку и решению всех модулей, которые входят в состав соревнований. Обучают ребят представители Министерства экономики РТ, а также преподаватели Казанского федерального университета и Казанского инновационного университета им. Тимирясова, - рассказала директор ГАПОУ Колледжа малого бизнеса и предпринимательства Ольга Силантьева.

В процессе обучения участники чемпионата знакомятся со стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, основными мерами поддержки предпринимательства, учатся выдвигать бизнес-идеи, рассчитывать финансовые показатели, проводят маркетинговые исследования и так далее.

Своими впечатлениями о подготовке к чемпионату поделился участник сборной Татарстана по компетенции «Предпринимательство», студент 2-го курса института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Ранис Хафизов:

- Я рад, что вхожу в состав сборной, здорово, что нас готовят опытные преподаватели и специалисты в области экономики. В процессе подготовки научился грамотно представлять картину реализации своих идей, - рассказывает Ранис Хафизов.

Региональные соревнования WS по компетенции «Предпринимательство» включают в себя разработку бизнес-плана какой-либо предпринимательской деятельности.

По словам Ольги Силантьевой, вся сложность заключается в том, что участники до начала чемпионата не знают сферу, в которой им необходимо развивать свой бизнес.

- WorldSkills зародилось в России как движение, которое популяризирует рабочие профессии, однако предпринимательство не входит в данный вид деятельности, но все же данная специальность способствует тому, что молодые люди становятся конкурентоспособными, могут самостоятельно организовать свой бизнес, а также предоставить республике рабочие места, - утверждает заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ Колледжа малого бизнеса и предпринимательства Татьяна Андрианова.