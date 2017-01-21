На 64% выросло количество обращений в комиссию Росреестра РТ по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Если в 2015 году поступило 305 таких заявлений, то в 2016-м в данную комиссию, созданную при Управлении Росреестра по Республике Татарстан, поступило уже 500 заявлений.

С 2016 года налог на недвижимость стал напрямую зависеть от размера кадастровой стоимости. Соответственно многие татарстанские налогоплательщики, не согласные с ее величиной, решили оспорить результаты определения кадастровой стоимости. В частности, в комиссию при Росреестре Татарстана поступило 392 заявления от юридических лиц, 54 - от физических и 54 - от других заявителей (органов местного самоуправления и так далее).

В Росреестре напоминают: если физические лица могут выбирать - обратиться им в суд или комиссию, то юридические лица обязаны сначала обратиться именно в комиссию.

В отношении юридических лиц принято 24 положительных решения, в отношении физических лиц - 13. Отклонено 97 и 23 заявления соответственно.

Как пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Артем Костин, большое количество отрицательных решений обусловлено тем, что представленные на комиссию отчеты о рыночной стоимости объектов недвижимости не соответствуют федеральному законодательству об оценочной деятельности, а также федеральным стандартам оценки. Количество отклоненных заявлений при рассмотрении на комиссии зависит и от полноты представленного пакета документов.

Например, если отсутствуют кадастровые справки о кадастровой стоимости объектов недвижимости, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, отчеты о рыночной стоимости объектов недвижимости, то заявление будет отклонено.

Также Артем Костин рекомендует татарстанцам, планирующим обратиться в комиссию, рассчитать возможные для себя выгоды: для пересмотра кадастровой стоимости необходимо подготовить пакет документов, в том числе отчет об оценке объекта. Это стоит определенных денег. Нередко понесенные затраты превышают выигрыш по налогу.

Вся необходимая информация о работе комиссии, перечне необходимых документов размещена на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе «Кадастровая оценка».

Непосредственно с заявлением необходимо обращаться по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, 74. Также в случае возникновения вопросов можно позвонить по тел. (843) 255-25-28 или бесплатному круглосуточному телефону колл-центра Росреестра 8 800 100 34 34, сообщает пресс-служба ведомства.