По инициативе прокуроров в Татарстане в минувшем году возбуждено 7 уголовных дел в связи с воспрепятствованием предпринимательской деятельности. С 1 января в полном объеме начал функционировать единый реестр проверок, который позволит прокурорам оперативно реагировать на злоупотребления, на каждый факт нарушений прав предпринимателей. На этот год прокуратурой согласовано 7868 плановых проверок, за последние три года их количество сократилось вдвое.

Такие данные, касающиеся мер по защите бизнеса, привел в своем докладе прокурор РТ Илдус Нафиков на расширенном заседании коллегии Прокуратуры Республики Татарстан. В ходе заседания были подведены итоги деятельности ведомства за 2016 год и обозначены актуальные задачи на нынешний год, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В работе коллегии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, прокурор РТ Илдус Нафиков, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФО Александр Корсунов, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководители республиканских министерств и ведомств, прокуроры городов и муниципальных образований РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В своем докладе прокурор РТ Илдус Нафиков отметил, что важнейшим направлением деятельности ведомства остается надзор за соблюдением трудовых прав граждан. Благодаря совместной работе прокуратуры, контролирующих органов и Следственного комитета снизилось число погибших на производстве: с 66 до 45 человек. Задолженность по зарплате на предприятиях, находящихся под статнаблюдением, сократилась с 29 млн до 12,5 млн рублей, мерами прокурорского реагирования взыскано свыше 500 млн, возбуждено 44 уголовных дела. Особенно остра проблема задержки зарплаты в сельской местности. В этом году проблема выплат на селе взята прокурором РТ на личный контроль.

Минувший год в республике был объявлен Годом водоохранных зон. «Прокурорами совместно с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой и контролирующими органами реализован комплекс мероприятий, в результате чего на кадастровый учет поставлены наиболее проблемные участки водоохранных зон. Сформирована судебная практика по освобождению самовольно занятых береговых полос и акватории водных объектов», - сказал Илдус Нафиков. В нынешнем году работа будет продолжена.

Характеризуя состояние преступности в целом, прокурор РТ отметил незначительную тенденцию снижения количества зарегистрированных преступлений. Но это, по его мнению, обусловлено не активизацией работы субъектов профилактики, а существенной декриминализацией уголовного закона, произошедшей в июле прошлого года. По-прежнему каждое седьмое убийство, поставленное на учет в Приволжском федеральном округе, совершается на территории Республики Татарстан.

Значительный рост числа убийств произошел в Альметьевском, Зеленодольском и Нижнекамском районах, пригороде Набережных Челнов. Неуклонно растет число разбойных нападений в Казани. В большинстве районов республики увеличилась доля рецидивной и «пьяной» преступности.

«Требую от прокуроров изменить отношение к вопросам профилактики преступлений, побуждать всю систему к неукоснительному соблюдению требований Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», а также реализации всего объема полномочий по координации правоохранительной деятельности», - обратился Илдус Нафиков к своим коллегам.

Он подчеркнул, что ряд вопросов вызывает работа оперативных служб по противодействию организованной преступности. Имеются определенные проблемы, связанные с деятельностью территориальных подразделений правоохранительных органов.

«Отсутствие эффективных мер создает предпосылки к накоплению организованными преступными формированиями финансовых средств, возможности влияния на субъекты предпринимательской деятельности, легализации добытого преступным путем. Особое опасение вызывает вовлечение несовершеннолетних в преступную среду. Прокурорам надлежит активизировать работу в этом направлении уже сегодня, не дожидаясь формирования у молодежи негативного отношения к правопорядку, как это было в 90-х годах», - заявил Илдус Нафиков.

Приоритетным остается организация надзора в сфере противодействия экстремистской деятельности и терроризму. Прокурорами выявлено 4,5 тысячи нарушений законов, вынесено свыше 2700 актов прокурорского реагирования. Вместе с тем пристального внимания требуют вопросы обеспечения антитеррористической защищенности всех объектов с массовым пребыванием людей. Особо актуальны эти вопросы в преддверии Кубка конфедераций, матчи которого пройдут и в Казани.

«От четких, грамотных действий сотрудников прокуратуры во многом зависит стабильное и уверенное развитие нашего общества», - подчеркнул Рустам Минниханов в своем выступлении.

Он отметил, что в минувшем году прокуратурой республики совместно с органами государственной власти РТ, муниципалитетами и правоохранительными органами проделана серьезная работа по укреплению государственности, соблюдению конституционных прав и свобод граждан, а также повышению эффективности в борьбе с преступностью.

Совместно с прокуратурой успешно решаются проблемы обманутых дольщиков. В итоге более тысячи семей получили долгожданное жилье. Президент РТ заявил, что основной задачей является пресечение правонарушений на ранних стадиях.

Для этого следует осуществлять постоянный мониторинг долевого строительства, координировать деятельность правоохранительных и контролирующих органов.

Также Президент РТ сказал о необходимости усиления контроля за деятельностью коммерческих банков, чтобы снизить риски потерь со стороны вкладчиков. Он отметил актуальность проблемы исполнения обязательств по выплате алиментов, так как сумма задолженности здесь остается огромной. Важными остаются вопросы обеспечения надежности тепло- и энергоснабжения потребителей, недопущения аварийных ситуаций и прекращения подачи тепла и электроэнергии. Рустам Минниханов напомнил, что Президентом России перед органами прокуратуры поставлена задача по усилению надзора за соблюдением законодательства о государственном оборонном заказе. Ведь даже незначительные нарушения и сбои в системе сложной кооперации по производству вооружения и военной техники могут повлечь существенный ущерб, подорвать обороноспособность государства.

Отдельно Президент РТ остановился на теме борьбы с коррупцией. В минувшем году по материалам, направленным прокурорами, возбуждено 64 уголовных дела в данной сфере, проведена антикоррупционная экспертиза порядка 20 тысяч нормативно-правовых актов. В вопросах борьбы с коррупцией Рустам Минниханов поручил сделать акцент на профилактической работе, а также на защите имущественных прав граждан, организаций и государства, нарушенных в результате коррупционных правонарушений. Особое внимание следует уделить предотвращению возможности возникновения конфликта интересов и его урегулированию.

Рустам Минниханов подчеркнул, что особая роль прокуратуре отводится в деле сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике. Необходимо систематически осуществлять проверки выполнения органами государственной власти и местного самоуправления полномочий в сфере противодействия терроризму и экстремизму, продолжить работу по выявлению и пресечению финансирования террористических и экстремистских групп, уделять особое внимание агитационной и контрпропагандистской работе с использованием возможностей сети Интернет и СМИ, а также продолжать надзор за деятельностью в сфере пресечения экстремизма в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Хорошие результаты, по словам Президента РТ, достигнуты в рамках Года водоохранных зон. Совместными усилиями удалось восполнить пробелы в законодательстве, связанные с установлением береговых линий, наработана судебная практика рассмотрения дел, связанных с освобождением береговых полос и прекращением самовольного пользования акваторией водного объекта.

«Объявление 2017 года в республике Годом экологии потребует от нас еще больших усилий в работе по надзору за сохранением благополучной среды обитания. Тем более у нас действует большая программа по общественным пространствам и водоохранных зонам. Уверен, сообща мы сможем внести весомый вклад в сохранение экологии республики и создать уникальные зоны отдыха для населения», - подытожил Президент РТ.