Совместная итоговая коллегия двух надзорных органов - Управления Россельхознадзора по РТ и Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ - состоялась 23 января в Казани. Руководители ведомств подвели итоги работы за 2016 год и наметили планы на перспективу.

В своем докладе руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ Нурислам Хабипов сообщил, что в 2016 году по итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено более 1300 нарушений, штрафы на сумму более 8 млн рублей наложены на нарушителей требований законодательства.

«Одним из главных направлений нашей деятельности является осуществление фитосанитарного надзора, надзора за качеством зерна и семенного контроля», - сообщил докладчик.

В области карантина растений за истекший год было проведено более 1100 контрольно-надзорных мероприятий, проконтролировано более 710 тысяч тонн подкарантинной продукции. Контрольные обследования проведены на площади 270 тысяч га.

Были проведены и мероприятия по выявлению товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, отметил докладчик. Изъято и уничтожено около 5 тонн овощей и фруктов.

В сфере государственного сортового и семенного контроля в основном были выявлены правонарушения, допущенные при хранении, реализации, посеве семян и ведении документации по семеноводству сельскохозяйственных растений.

Проведено 249 мероприятий по контролю и надзору за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Контрольно-надзорные мероприятия проводились в сфере земельного надзора, в сфере государственного ветеринарного надзора. Проводилась большая работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, выявлению несанкционированных карьеров на землях сельскохозяйственного назначения, профилактике африканской чумы свиней, контролю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения лекарственных средств и др.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов доложил о проделанной работе по обеспечению эпизоотического благополучия в республике сотрудниками районных и городских государственных объединений республики.

В 2016 году был зарегистрирован один неблагополучный по АЧС пункт в Нурлатском районе Татарстана. В результате было уничтожено 426 свиней. «Для предотвращения возникновения и распространения заболевания на территории республики необходимы переход всех свиноводческих предприятий на 3-й или 4-й компартмент и обеспечение полного закрытого типа содержания свиней в личных подсобных хозяйствах», - подчеркнул Алмаз Хисамутдинов. Большое внимание специалистов было уделено оздоровлению поголовья КРС, отметил он.

Продолжается активная работа по привлечению молодых специалистов ветеринарной службы, обеспечению материально-техническими ресурсами и повышению заработной платы, отметил Алмаз Хисамутдинов.

Всего за 2016 год государственными ветеринарными инспекторами республики было проведено 2368 проверок, выявлено 2145 нарушений.