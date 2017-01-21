В Казанском Кремле 21 января состоялось чествование команды «КАМАЗ-Мастер». С победой в двух международных ралли-рейдах «Дакар-2017» и Africa Eco Race - 2017 присутствующих на встрече представителей команды поздравил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



«Наша мечта сбылась», - с таких слов начал свое приветствие Президент Республики Татарстан. «Совсем недавно мы провожали команду «КАМАЗ-Мастер» в Африку, Латинскую Америку, переживали, потому что гонка была очень напряженная. В очередной раз наша команда доказала свою состоятельность на мировом уровне. Это большая гордость для всей нашей страны, для республики и, конечно, для Набережных Челнов», - отметил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что не только татарстанцы и камазовцы, но и вся Россия болела за команду. «Все мои знакомые вас поздравляют и гордятся вашими успехами», - обратился он к собравшимся.

Не обошел вниманием Рустам Минниханов и Равиля Маганова, участника ралли «Дакар-2017», занявшего третье место в зачете багги. «Очень приятно, что у нас появился молодой гонщик, который показал себя и выдержал такой серьезный экзамен. Я говорил: «Главное, чтобы он доехал с хорошим результатом». Но ты молодец, мы гордимся такими ребятами, которые могут поставить для себя серьезную задачу и решить ее», - сказал Президент Татарстана Равилю Маганову.

«Планка была очень высокая, ответственность огромная, поэтому ваш успех мы сегодня празднуем», - заключил Рустам Минниханов.

Он также вручил государственные награды Республики Татарстан представителям команды «КАМАЗ-Мастер», сообщает ИА «Татар-информ».

В приветственной речи директор некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт», руководитель команды Владимир Чагин заверил, что именно в этом году очень ценна благодарность Президента Татарстана. «Потому что была высочайшая конкуренция, и борьба шла не за часы и минуты, а за секунды. Мы делали все возможное и, когда нужно было, даже невозможное, чтобы не подвести вас, Рустам Нургалиевич, - сказал Владимир Чагин. - В ноябре при тестировании в Набережных Челнах наших машин вы высказали мнение, что «КАМАЗ» может и способен быть чемпионским. Мы прекрасно помнили ваши слова, а мнение президента - это приказ к исполнению. Мы счастливы, что не подвели вас, руководство нашего завода, партнеров, спонсоров, огромную армию болельщиков. И смогли доказать, что полноприводные грузовики «КАМАЗ» - самые быстрые в мире на бездорожье».